Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Protes Besar-besaran Israel Desak Netanyahu Hentikan Perang, Ini Pemicunya

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |08:03 WIB
Protes Besar-besaran Israel Desak Netanyahu Hentikan Perang, Ini Pemicunya
Aksi protes melanda Israel menuntut PM Benjamin Netanyahu menghentikan perang Gaza (Foto: AP)
A
A
A

YERUSALEM - Aksi protes melanda Israel pada Minggu (1/9/2024). Massa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 orang berdemonstrasi di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain.

Mereka menuntut Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu berbuat lebih banyak untuk membawa pulang 101 sandera yang tersisa. Para demonstran merasa frustasi karena Netanyahu dianggap gagal mengamankan kesepakatan gencatan senjata yang akan membebaskan tawanan Israel. Israel memperkirakan sekitar sepertiga dari mereka tewas.

Para pemimpin buruh mendesak para pekerja untuk melakukan pemogokan umum satu hari pada Senin (2/9/2024). Setelah ditelisik, ternyata penyebab mereka berdemo karena tewasnya enam sandera yang ditawan Hamas di Gaza.

Militer Israel mengumumkan penemuan jenazah dari sebuah terowongan di kota Rafah di Gaza selatan, saat kampanye vaksinasi polio dimulai di wilayah Palestina yang hancur akibat perang dan kekerasan berkobar di Tepi Barat yang diduduki.

Juru bicara militer Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan kepada wartawan, jenazah sandera yag meninggal yakni Carmel Gat, Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi, dan Ori Danino telah dikembalikan ke Israel.

Pemeriksaan forensik menetapkan bahwa mereka dibunuh oleh teroris Hamas dengan sejumlah tembakan dari jarak dekat 48 hingga 72 jam sebelumnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/18/3188608//tentara_israel-YK8J_large.jpg
85 Ribu Tentara Israel Alami Gangguan Mental Gara-Gara Perang Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/18/3188512//perdana_menteri_israel_benjamin_netanyahu-m8Lw_large.jpg
Netanyahu: Hamas dan Israel Akan Segera Masuki Tahap Kedua Gencatan Senjata Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/18/3188317//perdana_menteri_qatar_syekh_mohammed_bin_abdulrahman_bin_jassim_al_thani-oyXg_large.jpg
Israel 600 Kali Melanggar, PM Qatar Sebut Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza Capai Momen Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/18/3188182//pimpinan_kelompok_milisi_palestina_popular_forces_yasser_abu_shabab-YOnl_large.jpg
Hamas Klaim Bertanggung Jawab atas Pembunuhan Pemimpin Milisi Didukung Israel di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/18/3187971//pimpinan_kelompok_milisi_palestina_popular_forces_yasser_abu_shabab-vpxX_large.jpg
Pimpinan Milisi Palestina yang Didukung Israel Tewas Dibunuh di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187264//tni-msrQ_large.jpg
Aksi Pasukan Elite TNI Kirim Logistik ke Daerah Terisolir, Jenderal Tempur Marinir: Mirip di Gaza!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement