INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,8 Guncang Kabupaten Naganraya Aceh

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |08:22 WIB
Gempa M4,8 Guncang Kabupaten Naganraya Aceh
Gempa guncang Aceh (Foto: Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 4,8 mengguncang Timur Laut Kabupaten Naganraya, Aceh pagi ini, Senin (2/9/2024). Gempa tersebut berada di kedalaman 10 Km.

Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa itu terjadi pukul 07.39 WIB, Senin (2/9/2024) dini hari. Koordinat gempa 4.53 Lintang Utara dan 96.43 Bujur Timur.

Mag:4.8, 02-Sep-2024 07:39:09WIB, Lok:4.53LU, 96.43BT (35 km TimurLaut KAB-NAGANRAYA-ACEH), Kedlmn:10 Km,” demikian keterangan yang ditulis BMKG yang dilihat MNC Portal Indonesia.

Adapun Titik gempa berada di 35 kilometer Timur Laut Kabupaten NaganRaya Aceh, dengan kedalaman 10 kilometer.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut. 

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)

      
Topik Artikel :
Aceh Gempa Aceh Gempa Bumi Gempa
