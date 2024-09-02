Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Profil Bustami Hamzah, Bacagub Aceh yang Rumahnya Dilempar Bom oleh Orang Tak Dikenal

Awaludin , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |12:55 WIB
Profil Bustami Hamzah, Bacagub Aceh yang Rumahnya Dilempar Bom oleh Orang Tak Dikenal
Rumah Bacagub Aceh Bustami Hamzah Diteror Bom (foto: dok ist)
A
A
A


JAKARTA - Kediaman bakal calon Gubernur Aceh, Bustami Hamzah di Jalan Tgk Chik Dipineung III, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, diteror bom oleh Orang Tak Dikenal (OTK) pada Senin 2 September 2024, sekira pukul 05.00 WIB.

Saat ini, Kepolisian Daerah Aceh membentuk tim dan sedang melakukan proses penyelidikan terkait aksi teror tersebut. Polisi pun belum dapat merinci kronologi hingga terjadinya ledakan tersebut.

Lalu siapa sosok Bustami Hamzah?

Bustami Hamzah, lahir 22 Juli 1967 di Nicah, Grong-Grong, Pidie. Ia seorang birokrat dan politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Penjabat Gubernur Aceh dan Sekretaris Daerah Provinsi Aceh.

Ia merupakan alumni Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. Dia kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung pada tahun 2002 jurusan magister ekonomi. 

Istri Bustami yaitu Mellani Subarni dan dikaruniai dua orang anak yakni Muhammad Syafiq Al Yasir Bustami dan Muhammad Yafiq Al Fayyadh Bustami. Bustami merupakan Putra pasangan M Hamzah dan Hendiah.

Ia pernah pula menjadi ajudan Bupati Pidie Jakfar Is pada era 1990-an. Karena keluwesannya, di tengah-tengah kesibukan itu, Bustami sempat berkecimpung di DPD KNPI Aceh sekitar tahun 1995.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175953//prabowo_subianto-x8UI_large.jpg
Prabowo Beri Arahan ke BNPT dan Polri Pasca Teror Bom di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175284//bom-8RmX_large.jpg
Kronologi North Jakarta Intercultural School Kelapa Gading Diancam Bom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175281//viral-omP7_large.jpg
Terungkap! Peneror Bom Sekolah Elite di Tangsel Pakai Nomor Nigeria, Minta Tebusan USD30 Ribu Bitcoin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175244//victor-KXO5_large.jpg
Buru Pelaku Teror Bom Sekolah di Tangsel, Polisi Selisik Jejak Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/337/3148506//teror_bom-ESoD_large.jpg
Cerita Jamaah Haji Penumpang Pesawat Saudia Airlines yang Diteror Bom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/337/3148466//pesawat-kZxr_large.jpg
Densus Koordinasi dengan Otoritas Saudi Usut Pelaku Teror Bom Pesawat Jamaah Haji
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement