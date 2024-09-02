Profil Bustami Hamzah, Bacagub Aceh yang Rumahnya Dilempar Bom oleh Orang Tak Dikenal



JAKARTA - Kediaman bakal calon Gubernur Aceh, Bustami Hamzah di Jalan Tgk Chik Dipineung III, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, diteror bom oleh Orang Tak Dikenal (OTK) pada Senin 2 September 2024, sekira pukul 05.00 WIB.

Saat ini, Kepolisian Daerah Aceh membentuk tim dan sedang melakukan proses penyelidikan terkait aksi teror tersebut. Polisi pun belum dapat merinci kronologi hingga terjadinya ledakan tersebut.

Lalu siapa sosok Bustami Hamzah?

Bustami Hamzah, lahir 22 Juli 1967 di Nicah, Grong-Grong, Pidie. Ia seorang birokrat dan politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Penjabat Gubernur Aceh dan Sekretaris Daerah Provinsi Aceh.

Ia merupakan alumni Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. Dia kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung pada tahun 2002 jurusan magister ekonomi.

Istri Bustami yaitu Mellani Subarni dan dikaruniai dua orang anak yakni Muhammad Syafiq Al Yasir Bustami dan Muhammad Yafiq Al Fayyadh Bustami. Bustami merupakan Putra pasangan M Hamzah dan Hendiah.

Ia pernah pula menjadi ajudan Bupati Pidie Jakfar Is pada era 1990-an. Karena keluwesannya, di tengah-tengah kesibukan itu, Bustami sempat berkecimpung di DPD KNPI Aceh sekitar tahun 1995.