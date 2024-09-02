Wanita Muda Meninggal di Kamar Kos Bikin Geger Warga Wajo

Wanita muda ditemukan meninggal di kamar kosnya (Foto : iNews)

WAJO - Seorang wanita muda ditemukan tewas di dalam kamar kos di Jalan Lembu Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kematian korban sempat gegerkan warga.

Dari hasil penyelidikan sementara yang dilakukan polisi, korban tewas diduga lantaran akibat sakit yang dideritanya. Keluarga korban menolak diadakan autopsi dan langsung dibawah ke rumah duka.

Korban berinisial RA ditemukan tewas terbujur kaku di dalam kamar kosnya. Kematian wanita muda tersebut membuat warga geger lantaran menduga korban tewas dinbunuh.

Jasad korban pertama kali ditemukan oleh pemilik kos di dalam kamar, Minggu 1 September 2024.

Berdasarkan hasil penyelidikan polisi dan keterangan visum luar pihak kesehatan, korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Keluarga korban pun menolak dilakukan autopsi.

"Jenazah korban sudah dibawa ke rumah duka untuk proses pemakaman," Kasat Reskrim polres Wajo, Iptu Alvin Aji Kurniawan.

Menurut Kasat Rreskrim, korban merupakan seorang wanita 25 tahun dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ada tubuh korban.

(Angkasa Yudhistira)