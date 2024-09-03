Detik-Detik Rumah Bacagub Aceh Bustami Hamzah Dilempar Bom, Begini Kesaksian Istrinya

ACEH - Rumah bakal calon gubernur (Bacagub) Aceh, Bustami Hamzah dilempar bom diduga granat. Peristiwa itu terjadi menjelang azan subuh yang membuat seisi rumah syok.

Dalam rekaman CCTV dan video amatir yang diambil setelah beberapa menit terjadi pelemparan bom, tampak dua orang pelaku mengendarai sepeda motor. Mereka melempar diduga granat hingga terjadi ledakan yang terdengar hampir ke seluruh desa.

Pelemparan bom terjadi sekitar pukul 05.00 WIB bertepatan dengan suara azan subuh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sejumlah pot bunga hancur dan dinding pagar beton terkelupas.

Mellani Subarni, istri Bustami Hamzah menceritakan detik-detik peristiwa ledakan bom diduga granat di rumahnya. Saat kejadian, Mellani sedang tertidur bersama anak-anak dan orangtuanya. Sementara Bustami sedang berada di luar rumah.

Mereka seketika terkejut dengan suara ledakan keras yang menyasar dinding samping depan kediaman mereka hingga mengeluarkan asap. Mellani mengaku bersama keluarga sempat mencari titik ledakan yang saat itu masih mengeluarkan asap hitam.

"Pukul 05.15 dengar ledakan saya langsung lari ke depan. Saya keluar, kebetulan ada orangtua saya, tapi saya bilang jangan dekat-dekat dulu," ujarnya, Senin 2 September 2024.