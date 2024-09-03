Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Detik-Detik Rumah Bacagub Aceh Bustami Hamzah Dilempar Bom, Begini Kesaksian Istrinya

Taufan Mustafa , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |07:50 WIB
Detik-Detik Rumah Bacagub Aceh Bustami Hamzah Dilempar Bom, Begini Kesaksian Istrinya
Rumah Bacagub Aceh Bustami Hamzah dilempar bom (Foto: Taufan Mustofa/Okezone)
A
A
A

ACEH - Rumah bakal calon gubernur (Bacagub) Aceh, Bustami Hamzah dilempar bom diduga granat. Peristiwa itu terjadi menjelang azan subuh yang membuat seisi rumah syok.

Dalam rekaman CCTV dan video amatir yang diambil setelah beberapa menit terjadi pelemparan bom, tampak dua orang pelaku mengendarai sepeda motor. Mereka melempar diduga granat hingga terjadi ledakan yang terdengar hampir ke seluruh desa.

Pelemparan bom terjadi sekitar pukul 05.00 WIB bertepatan dengan suara azan subuh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sejumlah pot bunga hancur dan dinding pagar beton terkelupas.

Mellani Subarni, istri Bustami Hamzah menceritakan detik-detik peristiwa ledakan bom diduga granat di rumahnya. Saat kejadian, Mellani sedang tertidur bersama anak-anak dan orangtuanya. Sementara Bustami sedang berada di luar rumah.

Mereka seketika terkejut dengan suara ledakan keras yang menyasar dinding samping depan kediaman mereka hingga mengeluarkan asap. Mellani mengaku bersama keluarga sempat mencari titik ledakan yang saat itu masih mengeluarkan asap hitam.

"Pukul 05.15 dengar ledakan saya langsung lari ke depan. Saya keluar, kebetulan ada orangtua saya, tapi saya bilang jangan dekat-dekat dulu," ujarnya, Senin 2 September 2024.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/608/3154096/teror-728C_large.jpg
Anggota DPRD Sumut Diteror, Kaca Mobilnya Pecah Dilempar OTK saat ke Dapil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/608/3149171/saudia-yDrW_large.jpg
Saudi Airlines Diteror Bom, Operasional Bandara Kualanamu Berjalan Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149159/teror-3ahn_large.jpg
Pesawat Jamaah Haji Indonesia Kembali Diteror Bom, Kapuspen: Seluruh Penumpang Selamat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149153/pesawat-mSQk_large.jpg
Usai Saudi Airlines, Teror Bom Kembali Dialami Pesawat Komersil Tujuan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149133/kapolri-gr5l_large.jpg
Teror Bom Pesawat Jemaah Haji, Kapolri: Alamat Emailnya Tidak Sesuai dengan Pemilik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/337/3125235/teror-haBl_large.jpg
Bareskrim Buru Terduga Pelaku Teror Kepala Babi di Kantor Tempo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement