Detik-Detik Kawasan Wisata Jatim Park 3 Kota Batu Terbakar

KOTA BATU - Kebakaran melanda kawasan Wisata Jatim Park 3 di Kota Batu, Jawa Timur. Kebakaran muncul dari The Legend Star Park, salah satu spot wahana dari beberapa spot wahana yang ada di Jatim Park 3.

Manajer Marketing dan Relasi Publik Jatim Park Grup, Titik S. Ariyanti mengungkapkan, api dilaporkan muncul pada Selasa sore (3/9/2024). Saat itu disebutnya memang tidak ada aktivitas perbaikan.

"Tepat jam 15.30 WIB api keluar. Sudah ada upaya pemadaman sendiri, kita punya APAR," ucap Titik S. Ariyanti, ditemui usai acara di Universitas Brawijaya, Malang, Selasa (3/9/2024).

Tapi api terus membesar, karena banyaknya bahan-bahan mudah terbakar di antaranya streofoam. Hal ini memaksa karyawan memanggil tim pemadam kebakaran (Damkar) dan BPBD Kota Batu, untuk proses pemadaman lanjutan.

"Kita kondisikan semaksimal kita, tapi ternyata daripada kita beresiko akhirnya kita panggilkan damkar. Setengah jam kemudian kita sudah menghubungi pihak damkar, baru datang 30 menit sekitar 30 - 40 menit baru selesai dipadamkan," jelasnya.