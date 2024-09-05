Elektabilitas Paslon ASR-Hugua Unggul di 2 Lembaga Survei pada Pilkada 2024

Paslon ASR dan Hugua unggul di dua lembaga survei pada Pilkada 2024 (Foto : Istimewa)

KENDARI - Hasil survei terbaru dari dua lembaga survei nasional, yakni Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA dan Charta Politika Indonesia, menunjukkan pasangan calon gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR) dan Hugua, berada di posisi teratas dalam bursa paslon pada Pilkada Sultra 2024.

Berdasar survei yang dilakukan LSI Denny JA, pada 10 hingga 17 Agustus 2024, menunjukkan pasangan ASR-Hugua memperoleh dukungan sebesar 34,5%, unggul 10% dari posisi kedua, Tina Nur Alam-Ihsan Taufik yang mendapatkan 24,5%.

Sementara itu, survei yang dilakukan Charta Politika Indonesia antara 21-27 Juni 2024 menunjukkan hasil yang konsisten dengan posisi ASR sebagai kandidat teratas dalam bursa calon gubernur. Pada simulasi dua nama, ASR unggul dengan 37,5% atas Tina Nur Alam yang memperoleh 35,3%.

Hasil survei tersebut mencerminkan dukungan yang kuat terhadap ASR-Hugua di berbagai kategori pemilih, termasuk berdasarkan usia, agama, dan profesi.

Dalam kategori pemilih beragama Islam, ASR-Hugua memperoleh 35,5%, unggul atas Tina Nur Alam-Ihsan Taufik yang mendapatkan 24,1%. Untuk pemilih non-Islam, Lukman Abunawas-La Ode Ida memimpin dengan 43,4%, sementara ASR-Hugua berada di posisi ketiga dengan 11,3%.

Di antara pemilih berdasarkan kategori usia dan profesi, ASR-Hugua juga menunjukkan keunggulan signifikan, termasuk di kalangan ibu rumah tangga, petani, dan pekerja wiraswasta.