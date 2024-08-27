Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Duduki Posisi Teratas Hasil Survei Jadi Alasan Herman Deru Gandeng Cik Ujang

Dede Febriansyah , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |22:22 WIB
Duduki Posisi Teratas Hasil Survei Jadi Alasan Herman Deru Gandeng Cik Ujang
HDCU mendaftar ke KPUD
PALEMBANG - Bakal calon gubernur, Herman Deru, mengaku percaya hasil sejumlah survei yang menempatkan dia dan Cik Ujang pada posisi teratas. Hasil survei itu juga yang kemudian menjadi pijakan Heru dan Cik Ujang mendeklarasikan diri maju di Pemilihan Gubernur Sumsel. 

"Pasangan HDCU (Herman Deru-Cik Ujang) selalu unggul dalam kajian ilmiah. Itulah yang membuat pilihan saya jatuh ke Cik Ujang," ujar Herman Deru, usai mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, Selasa (27/8/2024).

Pada pilkada kali ini, Herman Deru berpisah dengan pasangan sebelumnya, yakni Mawardi Yahya yang maju dengan RA Anita Noeringhati. Herman Deru dan Mawardi pun kini menjadi rival di Pilgub Sumsel. 

