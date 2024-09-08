Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Saat Tokoh PKI Musso Berdebat dengan Kiai Soal Tuhan 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |07:30 WIB
Saat Tokoh PKI Musso Berdebat dengan Kiai Soal Tuhan 
Tokoh PKI Musso. Foto: Wikipedia.
JAKARTA - Tokoh Partai Komunis Indonesia Musso Manowar pernah berdebat dengan seorang Kiai. Pembahasannya bahkan cukup berat, yakni soal Tuhan. 

Kisah ini melansir dari laman Nu Online. Kiai itu adalah Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Musso sebagai seorang atheis sudah pasti tak percaya pada Tuhan.

Pembawaan Musso yang cepat emosi membuat perdebatan semakin seru. Hingga membuat orang yang menyaksikan perdebatan Musso dengan Kiai Abdul Wahab menjadi cemas.

Ditambah dengan perawakan Musso yang berbadan besar, kekar dan tegap berbanding terbalik dengan Kiai Abdul Wahab berperawakan pendek dan kecil.

Kiai Abdul Wahab pun memilih untuk tidak melanjutkan perdebatan dengan 'orang jahil' seperti Musso. Bukan karena Kiai Wahab takut, namun karena berdiskusi mengadu hujjah mencari kebenaran, dan dia merasa tidak ada gunanya melayani orang jahil.

