Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Otopianus-Angkian Serahkan Dokumen Perbaikan ke KPUD Dogiyai

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |15:31 WIB
Otopianus-Angkian Serahkan Dokumen Perbaikan ke KPUD Dogiyai
Pendaftaran di KPUD Dogiyai
A
A
A

PAPUA - Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Dogiyai Otopianus P Tebai dan Angkian Goo menyerahkan berkas perbaikan kepada KPUD Kabupaten Dogiyai, Minggu (8/9/2024). Usai diserahkan pihaknya tinggal menunggu penetapan menjadi calon bupati dan wakil bupati dogiyai periode 2024-2029.

Diketahui, pasangan Otopianus-Angkian telah mendaftar tanggal 29 Agustus 2024 lalu. Namun ada salah satu dokumen yang dibutuhkan perbaikan agar persyaratan menjadi lengkap.

"Sesuai jadwal KPU, kami harus melakukan perbaikan tanggal 6-8 September 2024. Puji Tuhan persyaratan nya kami dinyatakan lengkap oleh KPU Dogiyai, Sekarang kami tunggu tahapan selanjutnya yaitu Penetapan Bakal Calon dari KPU Dogiyai,"kata Otopianus P Tebai kepada MNC Portal, Senin (9/9/2024).

Dia pun mengapresiasi kerja-kerja dari KPUD Dogiyai yang terus mengawal tahapan pendaftaran hingga masa perbaikan.

"Saya mengapresiasi atas kerja-kerja dari KPU kabupaten dogiyai yang mana mengawal dan melakukan tahap ini pada saat melakukan pendaftaran sampai pada saat perbaikan. Kemudian dinyatakan berkas kami lengkap,"kata pria yang aktif di Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417//perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291//partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290//dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190277//partai_perindo-AWlT_large.jpg
Bantu Warga Korban Kebakaran Tambora, Perindo Jakarta: Ringankan Beban Mereka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190236//perindo-xkcz_large.jpg
Penuh Kehangatan, Umat Paroki Kumba NTT Terima Bingkisan Pakaian Misa Natal: Terima Kasih Pak Hima Domi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190080//partai_perindo-6W3N_large.jpg
Buka Dapur Umum dan Posko Layak Pengungsi, Sri Gusni: Aceh Tamiang Masih Darurat Pasokan Pangan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement