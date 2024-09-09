Otopianus-Angkian Serahkan Dokumen Perbaikan ke KPUD Dogiyai

PAPUA - Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Dogiyai Otopianus P Tebai dan Angkian Goo menyerahkan berkas perbaikan kepada KPUD Kabupaten Dogiyai, Minggu (8/9/2024). Usai diserahkan pihaknya tinggal menunggu penetapan menjadi calon bupati dan wakil bupati dogiyai periode 2024-2029.

Diketahui, pasangan Otopianus-Angkian telah mendaftar tanggal 29 Agustus 2024 lalu. Namun ada salah satu dokumen yang dibutuhkan perbaikan agar persyaratan menjadi lengkap.

"Sesuai jadwal KPU, kami harus melakukan perbaikan tanggal 6-8 September 2024. Puji Tuhan persyaratan nya kami dinyatakan lengkap oleh KPU Dogiyai, Sekarang kami tunggu tahapan selanjutnya yaitu Penetapan Bakal Calon dari KPU Dogiyai,"kata Otopianus P Tebai kepada MNC Portal, Senin (9/9/2024).

Dia pun mengapresiasi kerja-kerja dari KPUD Dogiyai yang terus mengawal tahapan pendaftaran hingga masa perbaikan.

"Saya mengapresiasi atas kerja-kerja dari KPU kabupaten dogiyai yang mana mengawal dan melakukan tahap ini pada saat melakukan pendaftaran sampai pada saat perbaikan. Kemudian dinyatakan berkas kami lengkap,"kata pria yang aktif di Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu.