Pohon Tua di Lebak Tumbang Diterjang Hujan Angin, Lalin Rangkasbitung-Bogor Macet Parah

LEBAK - Kepadatan arus lalulintas terjadi di Jalan Raya Rangkasbitung-Cigelung atau akses Rangkasbitung - Bogor, Senin (9/9/2024). Hal itu terjadi karena ada peristiwa pohon tumbang.

Hujan disertai angin kencang membuat pohon tua di Kandangmanjangan, Desa Sukajaya Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak tumbang dan menutupi jalan sekitar pukul 14.30 WIB.

Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama membenarkan adanya peristiwa pohon tumbang di Desa Sukajaya, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak.

"Ya relawan sedang melakukan evakuasi. Itu pohon tua sehingga proses evakuasi memerlukan waktu," kata Febby saat dihubungi.