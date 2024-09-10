Bertemu Pramono-Rano, JK: Saya Dukung yang Terbaik

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menerima kedatangan bakal pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Pramono Anung-Rano Karno. Lantas, ke mana arah dukungan JK di Pilgub Jakarta?

JK menerima Pramono-Rano di rumahnya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (9/9/2024) malam. JK menegaskan, dirinya akan mendukung figur yang terbaik. Ia pun menilai sosok Pramono merupakan orang yang baik.

"Bagi saya yang mana yang terbaik (saya dukung), dan saya pikir beliau ini orang yang baik," kata JK usai pertemuan.

Kendati demikian, JK berkata, Pramono tak butuh dukungan darinya. Pasalnya, ia menilai, Pramono butuh didukung tokoh yang bisa bekerja di lapangan.

"Beliau tidak butuh seperti saya, perlu orang yang bisa bekerja di lapangan. Saya tidak bisa lagi di lapangan," terang JK.

Sementara itu, Pramono juga menegaskan bahwa kunjungan ke rumah JK bukan untuk mencari dukungan. Ia berkata, pertemuan itu hanya sebatas silaturahmi.

"Ya pertama saya datang ke Pak JK bukan urusan dukung-mendukung. Tetapi silaturahmi," ucao Pramono.

Sekretaris Kabinet ini pun mengaku belajar banyak dari JK sejak periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Baginya, JK merupakan pemimpin yang bisa mengambil keputusan dalam waktu cepat dan tepat.