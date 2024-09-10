Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Senpi Peninggalan Jepang di Perang Dunia Kedua Ditemukan Warga Kupang

Ponsius Econg , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |20:25 WIB
Senpi Peninggalan Jepang di Perang Dunia Kedua Ditemukan Warga Kupang
Senpi peninggalan perang dunia di Kupang
A
A
A

KUPANG - Kepolisian Resor (Polres) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menerima dua pucuk senjata api (senpi) rakitan dari warga setempat. Keduanya diduga merupakan senpi peninggalan Jepang. 

Kapolres Kupang, AKBP Anak Agung Gde Anom Wirata mengungkapkan, dua senpi tersebut diserahkan secara sukarela oleh Yedi Bola, warga Desa Onansila, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, Senin (9/9/2024) sekitar pukul 15.00 Wita. 

"Penyerahan dilakukan oleh yang bersangkutan melalui aparat Desa Onansila dan selanjutnya diserahkan kepada Kapolsek Semau, Iptu Nanang Sudiro," ungkap AKBP Wirata, Selasa (10/9/2024). 

Adapun penyerahan senpi ini didahului oleh adanya imbauan polisi sebelumnya. Melalui tokoh masyarakat dan aparat desa, kata dia, warga telah diimbau agar segera menyerahkan ke polisi senpi ilegal yang masih disimpan. 

AKBP Wirata mengatakan, risiko penyalahgunaan sangat mungkin terjadi apabila senjata api berada di tangan orang yang tidak tepat. Dirinya menyampaikan apresiasi atas kesadaran positif warga demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif. 

"Dengan adanya kerja sama antara masyarakat dan aparat kepolisian, diharapkan situasi kamtibmas di Kabupaten Kupang, khususnya di Kecamatan Semau Selatan, semakin kondusif," ujar dia.

 

