HOME NEWS JABAR

Anak Punk Tewas Dikeroyok Gegara Nyolong Celengan Ayam di Cianjur

Ricky Susan , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |20:05 WIB
Anak Punk Tewas Dikeroyok Gegara <i>Nyolong</i> Celengan Ayam di Cianjur
Illustrasi Mayat (foto: freepik)
CIANJUR - Kasus tewasnya anak punk di Pasar Domba Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur beberapa waktu lalu, akhirnya terungkap. Polisi menangkap lima pelaku pembunuhan. Diduga motif pembunuhan lantaran pelaku sakit hati celengan ayamnya diambil korban.

Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yongki Dilatha mengatakan, lima orang pelaku sudah diamankan dan dijadikan tersangka. Salah seorang tersangka mengaku sakit hati dengan korban, karena celengan ayam yang berisi uang ratusan ribu diambil. Korban juga sering mengatai pelaku ompong. 

Pelaku kemudian meminta bantuan kepada empat rekannya, yang salah satunya perempuan merupakan pacar pelaku. Saat nongkrong dan bertemu itulah korban dianiaya dengan mengunakan benda tumpul dan senjata tajam. Bahkan jasad korban sempat dibakar dan diseret.

"Salah seorang pelaku mengaku karena sakit hati dengan korban celengan ayam miliknya diambil korban. Korban kemudian dianiaya hingga tewas. Namun kepada keluarga korban menyebutkan kalau korban tewas akibat overdosis," ungkap Yongki kepada awak media di Aula Mapolres Cianjur, Selasa (10/9/2024).

 

Advertisement