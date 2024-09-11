Maling Motor di SDN 2 Banjarejo Kepergok Warga, Sempat Kabur

PRINGSEWU - Terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) berhasil ditangkap polisi dan warga setelah kepergok mencuri sepeda motor di SDN 2 Pekon Banjarejo, Banyumas, Pringsewu, Lampung, Rabu (11/9/2024).

Pelaku sempat melarikan diri namun akhirnya berhasil diringkus di wilayah Pekon Fajar Mulya, Kecamatan Pagelaran Utara, yang berjarak sekitar 8 kilometer dari lokasi pencurian.

Momen tertangkapnya pelaku curanmor tersebut diabadikan warga melalui kamera ponsel dan kemudian tersebar luas di jejaring sosial. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria bertubuh gempal mengenakan jaket jeans warna biru dikerumuni oleh warga.

Seorang anggota polisi yang dibantu warga juga tampak memeriksa pelaku yang diduga terlibat dalam aksi pencurian tersebut.

Kapolsek Sukoharjo, Iptu Riadi, saat dikonfirmasi oleh awak media, membenarkan peristiwa penangkapan pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut. Menurutnya, pelaku telah diamankan di Polsek Sukoharjo dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik unit Reskrim.

“Selain menangkap pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya, sepeda motor milik korban serta beberapa alat yang diduga digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian,” ujarnya mewakili kapolres Pringsewu AKBP M. Yunnus Saputra melalui keterangan humasnya pada Rabu (11/9/2024).

Kapolsek mengungkapkan bahwa identitas pelaku pencurian tersebut berinisial IR, warga Bandar Lampung. namun demikian Kapolsek belum dapat mengungkap lebih jauh keterlibatan pelaku tersebut karena masih dalam proses pengembangan pihak kepolisian.