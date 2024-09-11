Tujuh Kecamatan di Batang Kekeringan, 4.758 Jiwa Terdampak

BATANG - Kekeringan akibat kemarau panjang mulai melanda sebagian wilayah Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Hingga kini, kekeringan hingga memicu krisis air bersih telah merambah 7 kecamatan.

Hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Batang bertindak cepat dengan menyalurkan air bersih ke daerah yang mengalami kekeringan. Data dari BPBD Kabupaten Batang menyebut, krisis air bersih yang terjadi di Batang ini telah menimpa 1.994 KK atau 4.758 jiwa.

“Hari ini BPBD Batang bersama Stakeholders lainnya menyalurkan air bersih ke salah satu yang terdampak kekeringan yakni Desa Candi,” kata Kabid Kegawatdaruratan dan Logistik BPBD Batang M Fajri saat ditemui usai mendistribusikan air bersih di Desa Candi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Selasa (10/9/2024).

Musim kemarau yang panjang menyebabkan kekeringan dan krisis air bersih dibeberapa wilayah di Kabupaten Batang yang diprediksikan sampai bulan 30 November 2024.

Fajri menyebutkan bahwa, 7 Kecamatan yang terkena dampak kekeringan dan krisis air bersih yakni Kecamatan Batang, Limpung, Wonotunggal, Bandar, Kandeman, Subah, dan Warungasem

“Bantuan kekeringan ini dibantu oleh BNPB melalui provinsi yang merujuk terbitnya SK Bupati Tentang Posko Siaga Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan berupa toren serta instalasinya sebanyak 20 unit, mesin pompa 5 unit ukuran besar serta yang kecil ada 7 unit, dan 200 unit selang pemadam kebakaran dengan konektor serta penyaluran air bersih berkapasitas 5.000 liter,” jelasnya.

BPBD Batang, kini makin intens memasok air bersih ke kecamatan yang mengalami kekeringan. Sampai hari ini terhitung untuk penyaluran air bersih sendiri sudah 10 kali dan ditambah hari ini ada 1 penyaluran di Desa Candi. Jika dihitung, volume air yang didistribusikan sudah mencapai 55.000 liter air.