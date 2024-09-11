Wanita Muda di Buahbatu Bandung Tewas Penuh Luka, Diduga Dibunuh Suami

BANDUNG - Perempuan muda bernama Siti Oktaviani (20) tewas dengan tubuh luka di rumah kontrakan, Kampung Ciwastra, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Rabu (11/9/2024) sore. Siti tewas diduga dibunuh suaminya.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, almarhumah Siti mengembuskan napas terakhir di pangkuan ibunya.

Polisi yang datang dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pun menduga korban tewas dibunuh suaminya yang saat ini buron. Pelaku kabur seusai melakukan aksi sadisnya.

Dugaan tersebut dikuatkan dengan keterangan dari saksi yang merupakan ibu kandung korban. Saksi mendapati kondisi Siti, anaknya, penuh luka.

Sesaat setelah kejadian, ibu korban dikabari oleh tetangga kontrakan Siti karena terdengar keributan antara korban dan suaminya. Bahkan korban sempat meminta tolong dengan berteriak.

Saksi kemudian bergegas ke kontrakan korban korban. Namun saat saksi tiba di TKP, rumah kontrakan korban terkunci. Warga membantu saksi membuka pintu kontrakan tersebut hingga berhasil masuk. Saksi terkejut saat mendapati korban Siti penuh luka akibat tusukan benda tajam dan bersimbah darah.