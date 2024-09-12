Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Bangun Posko Pemenangan, Perindo All Out Dukung Ratu Ria Maryana di Pilkada Kota Serang

Fariz Abdullah , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |19:37 WIB
Bangun Posko Pemenangan, Perindo <i>All Out</i> Dukung Ratu Ria Maryana di Pilkada Kota Serang
Posko Pemenangan Perindo
A
A
A

SERANG - DPD Partai Perindo Kota Serang melaunching posko pemenangan calon walikota Serang, Ratu Ria Maryana pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Perumahan Bumi Kasemen Lestari, Jalan Lingkungan Kedungleles, Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten.

Tempat yang digagas oleh Ketua DPD Perindo Kota Serang, Rini Soraya ini sengaja disiapkan agar kader, simpatisan Partai Perindo hingga warga bisa berkumpul dan mengatur strategi untuk memenangkan pasangan calon Ratu Ria Maryana - Subadri Ushuluddin.

"Alhamdulillah Posko Pemenangan Calon Walikota Serang, Ratu Ria Maryana akan menjadi tempat kita semua untuk bersilaturahmi, berdiskusi dan mematangkan strategi untuk memenangkan Bu Ratu di Pilwalkot Kota Serang,"kata Rini dalam keterangannya.

Rini menegaskan, posko pemenangan ini didirikan sebagai bentuk keseriusan Partai Perindo memenangkan pasangan calon Ratu Ria Maryana - Subadri Ushuluddin.

"Kita semua sepakat untuk berjuang bersama memenangkan Ratu Ria - Subadri di Pilwalkot Kota Serang. Utamanya adalah mengawal setiap aspirasi masyarakat,"tandasnya.

Lebih jauh Rini mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Ratu Ria Maryana - Subadri Ushuluddin karena terdapat kesamaan dalam visi dan misi.

"Kita juga melihat potensi kepemimpinan yang dimiliki oleh Ratu Ria,"ucapnya.

 

