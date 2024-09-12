Bawa Celurit dan Panah di Jalanan, 9 Pemuda Ditangkap Polisi

BANDARLAMPUNG - Sebanyak sembilan orang ditangkap polisi lantaran diduga hendak tawuran di Jalan Yos Sudarso, Gang Ikan Senidar, Bumi Waras, Bandarlampung, Kamis (12/9/2024).

Danton Patroli Perintis Presisi Ditsamapta Polda Lampung, Ipda Jauhari mengatakan, kesembilan orang itu diamankan sekitar pukul 04.15 WIB.

"Dari 9 orang tersebut, 7 diantaranya merupakan remaja dan 2 orang lainnya dewasa," ujar Ipda Jauhari saat dikonfirmasi.

Jauhari menuturkan, penangkapan itu berawal saat tim Patroli Perintis Presisi Ditsamapta Polda Lampung sedang melakukan patroli dalam rangka antisipasi kejahatan jalanan.

Saat patroli tersebut pihaknya menemukan puluhan anak-anak membawa senjata tajam di Jalan Yos Sudarso, Gang Ikan Senidar, Kelurahan Bumi Waras.

"Selanjutnya kami melakukan upaya penangkapan dan berhasil mengamankan 7 orang remaja dan 2 orang dewasa yang mana dua orang diantaranya kedapatan membawa senjata tajam," kata dia.