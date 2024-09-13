Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Polisi Buru Suami Pembunuh Istri di Buahbatu Bandung

Agus Warsudi , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |01:30 WIB
Polisi Buru Suami Pembunuh Istri di Buahbatu Bandung
illustrasi Mayat (foto: freepik)
A
A
A

BANDUNG - Unit Reskrim Polsek Buahbatu tengah memburu suami keji yang membunuh istrinya Siti Oktaviani di rumah kontrakan Kampung Ciwastra, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Rabu 11 September 2024 petang. Pelaku terdeteksi kabur ke wilayah timur Jawa Barat.

Kanitreskrim Polsek Buahbatu, Iptu Purnomo mengatakan, penyidik Unit Reskrim Polsek Buahbatu dibantu Unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Bandung terus melakukan penyelidikan dan pendalaman untuk mengetahui keberadaan pelaku. 

"Sementara ini pelaku terdeteksi ke daerah timur," kata Purnomo kepada wartawan, Kamis (12/9/2024).

Iptu Purnomo menyatakan, sebelum tewas, korban Siti kerap dipukuli suaminya. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu kerap dialami korban. Keluarga pernah menyarankan korban melaporkan KDRT ke polisi tapi tak diindahkan.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
