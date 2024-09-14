Kepergok Rampas Motor, Pelaku Begal Duel dengan Korban lalu Bonyok Dihajar Massa

BENGKULU - Seorang pria babak belur dihajar massa usai kepergok merampas sepeda motor Honda Beat Street putih milik warga bernama Sudana (27). Peristiwa itu terjadi Dusun V, Desa Suban Ayam, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

Pelaku begal berinisial RS (26) warga Kelurahan Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Rejang Lebong itu sempat berkelahi dengan korban Sudana yang berupaya mempertahankan motornya. Lalu warga datang membantu dan menghajar RS.

''Terduga pelaku dan barang bukti berupa satu unit sepeda motor jenis matik merek Honda Beat Street, warna putih telah diamankan. Korban mengalami kerugian sekira Rp12 juta,'' kata Kasi Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak, Sabtu (14/9/2024).

Menurut Sinar, pelaku RS beraksi dengan rekannya berinisial TOK (24). Saat itu TOK duduk di atas motor Honda Sonic merah putih sembari memantau situasi di sekitar, sedangkan RS beraksi mencoba merampas motor Sudana.

Sudana berusaha mempertahan motornya dan ia sempat berduel dengan RS. Rekan korban Salman Afarizzi datang membantu Sudana yang sedang berjibaku melawan RS.