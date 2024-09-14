Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kepergok Rampas Motor, Pelaku Begal Duel dengan Korban lalu Bonyok Dihajar Massa

Demon Fajri , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |13:15 WIB
Kepergok Rampas Motor, Pelaku Begal Duel dengan Korban lalu Bonyok Dihajar Massa
Ilustrasi (Shutterstock)
A
A
A

BENGKULU - Seorang pria babak belur dihajar massa usai kepergok merampas sepeda motor Honda Beat Street putih milik warga bernama Sudana (27). Peristiwa itu terjadi Dusun V, Desa Suban Ayam, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

Pelaku begal berinisial RS (26) warga Kelurahan Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Rejang Lebong itu sempat berkelahi dengan korban Sudana yang berupaya mempertahankan motornya. Lalu warga datang membantu dan menghajar RS.

''Terduga pelaku dan barang bukti berupa satu unit sepeda motor jenis matik merek Honda Beat Street, warna putih telah diamankan. Korban mengalami kerugian sekira Rp12 juta,'' kata Kasi Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak, Sabtu (14/9/2024).

Menurut Sinar, pelaku RS beraksi dengan rekannya berinisial TOK (24). Saat itu TOK duduk di atas motor Honda Sonic merah putih sembari memantau situasi di sekitar, sedangkan RS beraksi mencoba merampas motor Sudana.

Sudana berusaha mempertahan motornya dan ia sempat berduel dengan RS. Rekan korban Salman Afarizzi datang membantu Sudana yang sedang berjibaku melawan RS. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189749//pasutri_pencuri_uang_pedagang_bakso-72YN_large.jpg
Modus Borong Bakso, Pasutri Ini Tega Curi Uang Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/338/3182848//begal-84Qk_large.jpg
Dicegat Perampok Saat Bawa Uang Rp450 Juta, Karyawan Lolos dari Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389//pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179337//pencurian_motor-MvXS_large.jpg
Pria Ini Nekat Curi Motor Kekasih saat Tidur Bareng di Hotel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178721//ilustrasi-asBw_large.jpg
Museum Prancis Lain Dibobol Usai Perampokan Louvre, Hampir 2.000 Koin Berharga Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176571//pencurian_moge_harley_senilai_rp250_juta-HPSr_large.jpg
Moge Harley Senilai Rp250 Juta Nekat Dicuri di Parkiran Senayan City
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement