HOME NEWS YOGYA

Kakek Sebatang Kara di Kulonprogo Ditemukan Tewas dengan Luka Memar dan Lecet

Kuntadi , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |01:30 WIB
Kakek Sebatang Kara di Kulonprogo Ditemukan Tewas dengan Luka Memar dan Lecet
Illustrasi Mayat (foto: Okezone)
A
A
A

KULONPROGO - Seorang kakek di Kabupaten Kulonprogo Tugiyo (82) warga Kalipetir Kidul, Margosari, Pengasih, Kulonprogo ditemukan tewas dengan luka memar di kepala di dalam rumahnya Kamis (12/9/2024). Hingga kini kasus ini masih dalam penyelidikan polisi.

“Ditemukan kemarin, tetapi karena ada yang janggal jasadnya dibawa ke RS Bhayangkara Polda DIY untuk diautopsi,” kata Kasi Humas Polres Kulonprogo, AKP Triatmi Noviartuti, Jumat (13/9/2024).

Jasad korban pertama kali ditemukan oleh kerabatnya yang datang untuk memberi makan. Korban selama ini tinggal seorang diri dan kebutuhan makanan dipenuhi dari kerabatnya. Saat masuk ke dalam rumah itulah saksi menemukan korban sudah meninggal di atas kasur tempat tidur.

 

