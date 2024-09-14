Advertisement
HOME NEWS JABAR

Peragakan 25 Adegan, Begini Cara Keji Pria di Cimahi saat Bunuh Istrinya

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |03:30 WIB
Peragakan 25 Adegan, Begini Cara Keji Pria di Cimahi saat Bunuh Istrinya
Rekonstruksi kasus suami bunuh istri di Cimahi (foto: Okezone/Ferry)
A
A
A

CIMAHI - Sahir (24) tersangka pembunuhan terhadap istrinya sendiri, Zakilah Indri Winata (21) menjalani rekonstruksi kasus Jumat (12/9/2024). Rekonstruksi atau reka ulang kasus pembunuhan itu digelar di Mapolres Cimahi.

Rekonstruksi kasus pembunuhan itu disaksikan Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Cimahi. Tersangka memeragakan dari mulai cekcok hingga akhirnya membunuh korban dan membungkusnya hingga membiarkannya membusuk di dalam kamar.

"Sekitar 25 adegan dalam rekontruksi rekonstruksi dan berjalan lancar dan terdakwa mengakui perbuatannya," kata Plh Sub Seksi Pra Penututan Kejari Cimahi, Mauritz Marx Williams.

Dia mengatakan, adegan reka ulang pembunuhan yang dilakukan suami terhadap istrinya sendiri itu sudah sesuai. Dimana awalnya tersangka cemburu karena korban diduga selingkuh hingga terjadi cekcok yang berakhir dengan aksi pembunuhan.

 "Sesuai adegan yang diciptakan tersangka dengan rekonstrksi yang dilakukan pihak kepolisian," ucap dia.

 

