Suami di Ponorogo Bunuh Istri, Jasadnya Dibuang di Hutan Jati Gegara Sakit Hati

PONOROGO – Aksi pembunuhan sadis terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Seorang wanita berusia sekitar 30 tahun ditemukan tewas di hutan jati Desa Sampung. Pelaku pembunuhan diketahui adalah suaminya sendiri.

Pelaku bernama Hartono, warga Purwantoro, Wonogiri, Jawa Tengah, telah diamankan oleh Satreskrim Polres Ponorogo. Korban diketahui bernama Alip Rahayu Arianti.

Dari hasil penyelidikan, pernikahan Hartono dan Alip baru berlangsung sekitar dua bulan. Pasangan ini tinggal di rumah kontrakan di Purwantoro. Selama pernikahan, keduanya kerap terlibat cekcok. Bahkan korban disebut sering mengalami kekerasan dari pelaku.

Puncak kejadian terjadi saat pelaku dan korban mengendarai sepeda motor melintas di sekitar hutan jati Desa Sampung. Pelaku membawa korban ke sebuah gubuk di tepi hutan, lalu memukul dan mencekik leher korban dengan kabel hingga tewas. Jasad korban kemudian dibuang ke tengah hutan.