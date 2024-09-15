Truk Tangki Bocor Lalu Meledak, Tewaskan 16 Orang yang Tengah Mengambil Minyak Tumpah

JAKARTA - Sebanyak 16 orang tewas akibat terkena ledakan truk tangki bahan bakar minyak (BBM) yang bocor. Ironisnya, sebagian besar korban merupakan warga yang tengah mengambil minyak yang bocor.

Kejadian tersebut berada di Nippes, Haiti. Dikutip dari AFP, sebanyak 16 orang tewas dan 40 lainnya terluka.

"Ledakan akibat warga mencoba mengambil bahan bakar yang bocor di truk," kata saksi.

Kejadian tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah Haiti. Perdana Menteri Haiti Garry Conille dikabarkan mengadakan rapat darurat dengan petinggi negara tersebut.

Para korban tewas dan luka kini dibawa ke Rumah Sakit, Sainte Therese, Kota Muragoane, dan tengah mendapatkan perawatan yang serius dari petugas setempat.





(Khafid Mardiyansyah)