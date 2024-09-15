Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Truk Tangki Bocor Lalu Meledak, Tewaskan 16 Orang yang Tengah Mengambil Minyak Tumpah

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |02:53 WIB
Truk Tangki Bocor Lalu Meledak, Tewaskan 16 Orang yang Tengah Mengambil Minyak Tumpah
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 16 orang tewas akibat terkena ledakan truk tangki bahan bakar minyak (BBM) yang bocor. Ironisnya, sebagian besar korban merupakan warga yang tengah mengambil minyak yang bocor.

Kejadian tersebut berada di Nippes, Haiti. Dikutip dari AFP, sebanyak 16 orang tewas dan 40 lainnya terluka. 

"Ledakan akibat warga mencoba mengambil bahan bakar yang bocor di truk," kata saksi.

Kejadian tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah Haiti. Perdana Menteri Haiti Garry Conille dikabarkan mengadakan rapat darurat dengan petinggi negara tersebut.

Para korban tewas dan luka kini dibawa ke Rumah Sakit, Sainte Therese, Kota Muragoane, dan tengah mendapatkan perawatan yang serius dari petugas setempat.


 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190736//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-wvAJ_large.jpeg
Buntut Terra Drone Terbakar, Pramono Berencana Siapkan Pergub untuk Ketertiban Gedung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190172//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-xHIj_large.jpg
Pramono Dorong Percepatan Renovasi Pasar Induk Kramat Jati Pascakebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/629/3189078//kebakaran-QMnD_large.jpg
Kisah Sedih Novia, Ibu Hamil yang Tewas saat Kebakaran Gedung Terra Drone, Diperkirakan Melahirkan Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189001//korban_kebakaran_terra_drone_dipulangkan-QEtf_large.jpg
Korban Kebakaran Terra Drone Dipulangkan, Keluarga dari Luar Kota Gratis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188956//sulaiman_tetangga_pariyem_di_lampung-k1tE_large.jpg
Kisah Haru Pariyem, Korban Kebakaran Terra Drone yang Jadi Tulang Punggung Keluarga di Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188950//gedung_terra_drone_usai_terbakar-wE2m_large.jpg
Kebakaran Terra Drone Kemayoran, Polisi Periksa 8 Orang Saksi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement