Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sadis! Abraham Tewas Dikeroyok saat Diborgol Polisi di Pesta Pernikahan

Ponsius Econg , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |13:15 WIB
Sadis! Abraham Tewas Dikeroyok saat Diborgol Polisi di Pesta Pernikahan
Pelaku Pengeroyokan hingga Korban Tewas
A
A
A

KUPANG - Seorang pria bernama Abraham Nofu, tewas dianiaya warga saat mengikuti sebuah Pesta Perak (HUT ke-25) Pernikahan di Desa Naitae, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Polisi menahan 2 terduga pelaku pengeroyokan.

Informasi yang dihimpun Okezone, korban tewas dianiaya dalam kondisi tangan terborgol di lokasi acara. Adapun polisi memborgolnya sambil membubarkan sejumlah warga lain setelah terlibat keributan.

Abraham diborgol Kepala Pos Polisi Barate, Aipda Junisius Bonbala.  Ia diborgol pada salah satu tiang teras belakang rumah Nehemia Mona, warga yang menggelar hajatan.

Kapolres Kupang melalui Kasat Reskrim Iptu Yeni Setiono mengungkapkan, pihaknya telah menahan HS dan HDM sebagai terduga pelaku. Keduanya sementara dalam proses penyidikan.

"Kasusnya sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan. Kedua terduga pelaku, yaitu HS dan MDM, sudah kami lakukan penahanan," ujar Iptu Yeni Setiono, Minggu (15/9/2024).

Polisi telah memeriksa pula sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas tentang motif dan penyebab penganiayaan terhadap korban.

Dia meminta masyarakat agar tidak main hakim sendiri jika ada masalah demi terpeliharanya situasi keamanan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat (kamtibmas).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Borgol penganiayaan pembunuhan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190699//tersangka_pembunuhan_kacab_bank_bumn-Zw3R_large.jpg
Polda Metro Serahkan 15 Tersangka Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN ke Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/338/3190535//kasus_pembunuhan_anak_di_ciputat-WSEt_large.jpg
Polisi Ungkap Ayah Banting Bayi di Tangsel Sering Mabuk dan Bermain Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190515//pembunuhan-apCc_large.jpg
Mahasiswi UM Malang Tewas Dibunuh Polisi, Begini Kronologi Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189611//debt_collector-gM1j_large.jpg
Kronologi Lengkap Pengeroyokan 2 Matel di Kalibata Berujung 6 Polisi Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189595//polri-4HzJ_large.jpg
Polisi Pastikan Belum Ada Tersangka Pembakaran Kios di Kalibata Imbas Matel Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189584//perusakan-8Sfx_large.jpg
Pengendara yang Disetop Matel di Kalibata Ternyata Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement