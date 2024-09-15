Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Ahmad Lutfhi Kunjungi Pasar Soekarno Sukoharjo: Pedagang dan Pembeli Gembira

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |11:39 WIB
Ahmad Lutfhi Kunjungi Pasar Soekarno Sukoharjo: Pedagang dan Pembeli Gembira
Ahmad Luthfi sambangi Pasar Soekarno di Sukoharjo (Foto : MNC Media)
A
A
A

SUKOHARJO – Calon Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi pada Pilkada 2024, mengunjungi Pasar Rakyat Ir Soekarno di Kabupaten Sukoharjo, Minggu (15/9/2024) pagi. Selain menyapa para pedagang, kehadirannya sekaligus belanja masalah di lokasi tersebut.

Kehadiran Ahmad Luthfi mendapat sambutan hangat dari para pedagang dan pembeli. Banyak di antaranya meminta foto selfie dengan mantan Kapolda Jateng tersebut. Sejumlah pedagang juga mendoakan Ahmad Luthfi dapat terpilih sebagai Gubernur Jateng. Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga berdialog dengan para pedagang.

“Pasar itu merupakan pertemuan rumah tangga, artinya sejak pagi ibu-ibu akan memenuhi kebutuhan di pasar. Sehingga pasar merupakan destinasi dimana ibu-ibu akan memenuhi kebutuhan pokok rumah tangganya masing-masing,” kata Ahmad Luthfi.

Dengan demikian, lanjutnya, di pasar terjadi interaksi antara orang maupun barang. Dirinya ingin memastikan di pasar semua kebutuhan masyarakat di Jateng terpenuhi. Seperti daging ayam yang stoknya cukup. Dirinya juga mengecek harga kebutuhan pokok penting dan semuanya tersedia.

“Artinya di pasar itu untuk kebutuhan pokok dalam kondisi sehat sekali, dan terjangkau masyarakat,” ucapnya.

Dari kunjungan di pasar, tidak ada pedagang yang mengeluh dan semua gembira. Selain itu, arus lalu lintas lancar, antar-pedagang rukun, interaksi pedagang dan pembeli juga bagus.

“Mungkin kebersihan yang harus perlu ditingkatkan. Yang namanya tempat umum kebersihan harus diutamakan, sehingga lebih higienis meskipun statusnya pasar tradisional,” katanya.

 

