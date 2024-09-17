Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Labfor Polda Jatim Olah TKP di Pasar Comboran Malang, Ini Hasilnya

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |19:17 WIB
Labfor Polda Jatim Olah TKP di Pasar Comboran Malang, Ini Hasilnya
Labfor Polda Jatim saat olah TKP di Pasar Comboran Malang (foto: Okezone/Avirista)
A
A
A

MALANG - Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jawa Timur mencari penyebab kebakaran Pasar Comboran Malang. Tim Labfor menyisir dua area lantai di pasar yang berada di Jalan Muh. Yamin dan Irian Jaya.

Tim Labfor awalnya menyisir di lantai dua pasar di sisi selatan. Kemudian mereka naik ke sisi barat lantai tiga, tepatnya di lapak pedagang yang tersimpan pakaian bekas. Kemudian tim terus menyisir di area sekitar lantai tiga tepatnya hingga ke parkiran, yang menghanguskan 11 mobil.

Wakasatreskrim Polresta Malang Kota, AKP M. Roichan menyatakan, ada beberapa titik dari bangunan pasar mulai dari sisi timur di lantai 3. Pemeriksaan ini untuk memastikan apakah kebakaran itu disengaja atau dibakar, atau tidak sengaja.

"Jadi kita nanti menunggu di dalamnya dari sat Reskrim itu menunggu hasil laporan Labfor, sementara itu aja. Untuk pemeriksaannya fokusnya lapor itu ya di lantai tiga tempat kebakaran tersebut terjadi beberapa," ucap M. Roichan di sela-sela pemeriksaan Labfor Polda Jawa Timur, Selasa (17/9/2024).

Roichan menyebutkan, bila hasil dari pemeriksaan sepanjang hari Selasa ini, nantinya akan dikirimkan ke Satreskrim Polresta Malang Kota sebagai bahan untuk penyelidikan dugaan penyebab kebakaran, termasuk menentukan bila ada unsur kesengajaan dibakar, yang nantinya proses penyelidikan akan diserahkan ke Satreskrim Polresta Malang Kota.

"Pencarian titik awal dari sumber kebakaran atau penyebabnya. Untuk sementara masih belum selesai dilaksanakan, pemeriksaannya untuk hasil nanti akan diberitahukan secara bersurat melalui dari dari Bidlabfor Polda Jatim," terangnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190736//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-wvAJ_large.jpeg
Buntut Terra Drone Terbakar, Pramono Berencana Siapkan Pergub untuk Ketertiban Gedung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190172//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-xHIj_large.jpg
Pramono Dorong Percepatan Renovasi Pasar Induk Kramat Jati Pascakebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190147//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-qItn_large.jpg
Pascakebakaran, Pramono Salurkan Bantuan Rp600 Juta ke Pedagang Pasar Induk Kramat Jati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/629/3189078//kebakaran-QMnD_large.jpg
Kisah Sedih Novia, Ibu Hamil yang Tewas saat Kebakaran Gedung Terra Drone, Diperkirakan Melahirkan Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189001//korban_kebakaran_terra_drone_dipulangkan-QEtf_large.jpg
Korban Kebakaran Terra Drone Dipulangkan, Keluarga dari Luar Kota Gratis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188956//sulaiman_tetangga_pariyem_di_lampung-k1tE_large.jpg
Kisah Haru Pariyem, Korban Kebakaran Terra Drone yang Jadi Tulang Punggung Keluarga di Lampung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement