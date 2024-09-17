Labfor Polda Jatim Olah TKP di Pasar Comboran Malang, Ini Hasilnya

MALANG - Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jawa Timur mencari penyebab kebakaran Pasar Comboran Malang. Tim Labfor menyisir dua area lantai di pasar yang berada di Jalan Muh. Yamin dan Irian Jaya.

Tim Labfor awalnya menyisir di lantai dua pasar di sisi selatan. Kemudian mereka naik ke sisi barat lantai tiga, tepatnya di lapak pedagang yang tersimpan pakaian bekas. Kemudian tim terus menyisir di area sekitar lantai tiga tepatnya hingga ke parkiran, yang menghanguskan 11 mobil.

Wakasatreskrim Polresta Malang Kota, AKP M. Roichan menyatakan, ada beberapa titik dari bangunan pasar mulai dari sisi timur di lantai 3. Pemeriksaan ini untuk memastikan apakah kebakaran itu disengaja atau dibakar, atau tidak sengaja.

"Jadi kita nanti menunggu di dalamnya dari sat Reskrim itu menunggu hasil laporan Labfor, sementara itu aja. Untuk pemeriksaannya fokusnya lapor itu ya di lantai tiga tempat kebakaran tersebut terjadi beberapa," ucap M. Roichan di sela-sela pemeriksaan Labfor Polda Jawa Timur, Selasa (17/9/2024).

Roichan menyebutkan, bila hasil dari pemeriksaan sepanjang hari Selasa ini, nantinya akan dikirimkan ke Satreskrim Polresta Malang Kota sebagai bahan untuk penyelidikan dugaan penyebab kebakaran, termasuk menentukan bila ada unsur kesengajaan dibakar, yang nantinya proses penyelidikan akan diserahkan ke Satreskrim Polresta Malang Kota.

"Pencarian titik awal dari sumber kebakaran atau penyebabnya. Untuk sementara masih belum selesai dilaksanakan, pemeriksaannya untuk hasil nanti akan diberitahukan secara bersurat melalui dari dari Bidlabfor Polda Jatim," terangnya.