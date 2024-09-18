Ketua DPW Perindo Riau: 3 Kader Perindo di DPRD Bengkalis Akan Selalu Bersama Rakyat

BENGKALIS - Sebanyak 45 anggota DPRD Bengkalis periode 2024-2029 yang telah resmi dilantik.

Dari jumlah itu, tiga kader dari Partai Perindo dilantik menjadi anggota DPRD Bengkalis, Riau. Ketua DPW Partai Perindo Riau Sayed Abubakar Assegaf mengatakan bahwa mereka dipastikan akan selalu bersama rakyat.

“Pertama saya ucapkan selamat pada kader Partai Perindo yang dilantik jadi anggota DPRD Bengkalis. Saya pastikan bahwa kader Partai Perindo yang terpillih itu akan selalu bersama rakyat dan membela kepentingan rakyat,” kata Sayed, Selasa (17/9/2024).

Dia mengatakan bahwa banyaknya jumlah anggota DPRD Bengkalis dari Partai Perindo --partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu-- karena meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Partai Perindo.

Hal ini karena Partai Perindo --yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo-- selalu berjuang untuk mensejahterakan rakyat.

Oleh karena itu, Sayed meminta kepada tiga anggota dewan dari Partai Perindo --yang dikenal sebagai Partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat, dan Indonesia maju-- untuk tidak lupa atas janji janji politik kepada masyarakat.