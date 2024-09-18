Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Airin Tegaskan Pengembangan Pondok Pesantren Jadi Prioritas Utama

Hambali , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |21:24 WIB
Airin Tegaskan Pengembangan Pondok Pesantren Jadi Prioritas Utama
Airin Rachmi Diany bertemu kiai dan ulama di Banten. (Foto: Dok Ist)
TANGERANG – Calon Gubernur Banten, Airin Rachmi Diany mengatakan dirinya akan memprioritaskan pengembangan pondok pesantren (ponpes) jika terpilih sebagai orang nomor satu di Banten. Pengembangan dimulai dari optimalisasi bantuan untuk pondok pesantren, pengembangan ekonomi umat, hingga pemberian beasiswa khusus bagi para penghafal Alquran (hafiz).

Hal itu disampaikan Airin sat bertemu para ulama dan kiai yang tergabung dalam Mabruroh Reborn. Di kesempatan itu, para pemuka agama itu mendeklarasikan dukungan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi di Pilkada Banten 2024.

Airin yang hadir langsung mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas dukungan yang diberikan dari para ulama dan kiai. "Pengembangan pondok pesantren adalah prioritas kami,” tegas Airin dalam kesempatan tersebut, dikutip Rabu (18/9/2024).

Adapun deklarasi yang dihadiri Airin itu berlangsung di Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Selasa (17/9). Ratusan ulama dan kiyai tersebut berasal dari 35 kecamatan di Kabupaten Pandeglang.

"Kami ulama dan kiai yang hadir berdoa dan siap memenangkan Airin-Ade dan Fitron Diana (Pilkada Pandeglang), kita bersama-bersama bahwa Provinsi Banten dan Pandeglang ingin maju bersama Airin-Ade dan Fitron-Diana," ujar Ketua Mabruroh Reborn, KH Tajudin.

"Insya Allah kami Mabruroh Reborn akan siap berjuang di bawah demi untuk perubahan Banten dan khususnya kemajuan di Pandeglang," sambungnya.

Pimpinan Pondok pesantren Nurul Aqidah Kaduhejo ini menyampaikan harapan besar agar pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi memberikan perhatian khusus terhadap pondok pesantren salafi yang masih dalam kondisi kurang memadai.

 

