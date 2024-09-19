Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

2 Kader Perindo Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Kabupaten Bolmut

Risnan Labenjang , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |09:30 WIB
2 Kader Perindo Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Kabupaten Bolmut
Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Bolmut (foto: dok ist)
A
A
A

BOLMUT - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara, periode 2024-2029, resmi dilantik pada Selasa 17 September 2024. 

Dari 20 anggota dewan yang dilantik, dua di antaranya merupakan kader Partai Perindo, yakni Ronal Bolota dan Sutrisno Van Gobel. Keberhasilan ini sekaligus menggandakan perolehan kursi Partai Perindo yang sebelumnya hanya meraih satu kursi pada periode lalu. 

Ronal Bolota, dari Daerah Pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kaidipang dan Pinogaluman, berhasil mengantongi 523 suara. Sedangkan Sutrisno Van Gobel, dari Dapil II yang meliputi Bolangitang Barat dan Bolangitang Timur, mendapatkan 462 suara. 

 

