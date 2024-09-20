Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mohamed Al Fayed Dituduh Lakukan Pemerkosaan Berulang kali Terhadap Stafnya

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |11:36 WIB
Mohamed Al Fayed Dituduh Lakukan Pemerkosaan Berulang kali Terhadap Stafnya
Lima wanita mengaku diperkosa oleh mantan bos Harrods Mohamed Al Fayed saat mereka bekerja di department store mewah London tersebut (Foto: FilmMagic)
A
A
A

LONDON - Lima wanita mengaku diperkosa oleh mantan bos Harrods Mohamed Al Fayed saat mereka bekerja di department store mewah London tersebut. BBC telah mendengar kesaksian dari lebih dari 20 mantan karyawan wanita yang mengatakan bahwa miliarder tersebut telah melakukan kekerasan seksual atau memperkosa mereka. Al Fayed diketahui telah meninggal pada usia 94 tahun pada 2023.

Film dokumenter dan podcast berjudul ‘Al-Fayed: Predator at Harrods’ mengumpulkan bukti bahwa, selama kepemilikan Fayed, Harrods tidak hanya gagal untuk campur tangan, tetapi juga membantu menutupi tuduhan pelecehan.

Pemilik Harrods saat ini mengatakan bahwa mereka sangat terkejut dengan tuduhan tersebut dan bahwa para korbannya telah dikecewakan. Harrods juga dengan tulus meminta maaf.

"Jaringan laba-laba korupsi dan pelecehan di perusahaan ini tidak dapat dipercaya dan sangat gelap," kata pengacara Bruce Drummond, dari tim hukum yang mewakili sejumlah wanita tersebut.

Sejak artikel ini pertama kali diterbitkan, lebih banyak mantan karyawan Harrods telah menghubungi BBC dan mengatakan bahwa Mohammed Al Fayed telah melakukan pelecehan seksual terhadap mereka.

Insiden tersebut terjadi di London, Paris, St Tropez, dan Abu Dhabi. "Saya menjelaskan dengan jelas bahwa saya tidak ingin itu terjadi. Saya tidak memberikan persetujuan. Saya hanya ingin semuanya berakhir," kata salah satu wanita, yang mengatakan Fayed memperkosanya di apartemennya di Park Lane.

Wanita lain mengatakan bahwa dia masih remaja ketika Fayed memperkosanya di alamat Mayfair.

 

Halaman:
1 2
      
