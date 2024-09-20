Kecelakaan Maut di Tol Cipularang, Kernet Truk Meninggal di Lokasi Kejadian

PURWAKARTA - Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas Jalan Tol Cipularang. Kali ini melibatkan dua truk dan menewaskan satu orang.

Diduga karena kurang jaga jarak, truk boks pengangkut air mineral menabrak truk tronton yang parkir di bahu jalan di Kilometer 88.200, sekitar wikayah Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (20/9/2024). Dalam kecelakaan tersebut, kernet truk boks meninggal dunia di lokasi kejadian.

Truk boks bernomor polisi D 9598 YC rusak parah. Bagian depan truk pengangkut air mineral tersebut ringsek, kaca depannya juga hancur usai menabrak bagian belakang truk tronton.

Sedangkan truk tronton bernopol T 9086 TC yang ditabrak hanya mengalami kerusakan ringan.

Sementara, kernet truk boks yang meninggal bernama Yadi Taryadi (42), warga Desa Cicalengka, Kabupaten Bandung. Saat ini, korban berada di kamar jenazah Rumah Sakit Rama Hadi Purwakarta.

Kronologi kecelakaan maut berawal saat truk boks akan mengantar air mineral dari Cicalengka, Bandung, menuju Karawang. Saat melintasi Tol Cipularang, tepatnya di lokasi kejadian atau TKP. Truk boks tersebut tiba-tiba menabrak truk tronton yang parkir di bahu jalan tol.

Kasus kecelakaan tersebut sudah dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Purwakarta.

(Angkasa Yudhistira)