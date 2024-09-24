Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kisah Lyudmila Aleksandrovna Ocheretnaya, Mantan Istri Vladimir Putin yang Tertutup

Naomi Angelina Panjaitan , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |17:36 WIB
Kisah Lyudmila Aleksandrovna Ocheretnaya, Mantan Istri Vladimir Putin yang Tertutup
Kehidupan mantan istri Vladimir Putin Lyudmila Ocheretnaya kerap menjadi perhatian publik (Foto: OCCRP)
MOSKOW – Kehidupan mantan istri Presiden Rusia Vladimir Putin sering menjadi perhatian publik. Lyudmila Ocheretnaya, lahir pada 6 Januari 1958, dan menikah dengan Presiden Rusia tersebut pada tahun 1983. Pernikahan mereka dikaruniai dua putri, Maria dan Katerina. Lyudmila, sebagai ibu negara, menjalani hidup yang sederhana dengan tetap menjalani tugasnya dan menghadiri acara resmi kenegaraan.

Mengutip Politico, Senin (23/09/2024), Lyudmila menikah dengan Putin selama 30 tahun. Dia telah menemaninya dari seorang perwira badan intelejen Uni Soviet hingga menjadi Presiden Rusia, sementara Lyudmila bekerja sebagai pramugari.

Pada 6 Juni 2013, mereka mengumumkan perceraian setelah menonton pertunjukan balet di Kremlin, yang dikatakan terjadi atas keputusan bersama. Ketika ditanya apakah pernikahan mereka resmi berakhir oleh reporter dari stasiun televisi Rossiya-24, Lyudmila menjawab, “Ini adalah pernikahan yang beradab.” 

Lyudmila yang jarang tampil di depan publik bersama suaminya mengatakan, “Saya benar-benar tidak suka publisitas. Perjalanan udara sulit bagi saya.” Lyudmila juga menambahkan bahwa dirinya dan Putin memiliki hubungan yang baik dan berterimakasih kepada suaminya atas segala dukungan yang telah diberikan kepadanya.

Setelah perceraian, kehidupan Lyudmila semakin tertutup dan jarang disorot media. Lyudmila menikah lagi dua tahun kemudian dengan Artur Ocheretny yaitu direktur perusahaan nirlaba Center for Development of Interpersonal Communications. Kabar pernikahan tersebut mengundang perhatian karena suaminya berusia 20 tahun lebih muda.

 

