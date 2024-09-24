G7 Sebut Tak Satu Negara Pun Akan Mendapat Keuntungan dari Eskalasi di Timur Tengah

G7 memperingatkan bahwa tindakan balasan di Timur Tengah berisiko menyeret kawasan tersebut ke dalam konflik yang lebih luas (Foto: Media miiter Hizbullah)

NEW YORK - Para menteri luar negeri dari Kelompok Tujuh (G7) pada Senin (23/9/2024) memperingatkan bahwa tindakan balasan di Timur Tengah berisiko menyeret kawasan tersebut ke dalam konflik yang lebih luas. G7 menegaskan konflik ini tidak akan menguntungkan negara mana pun.

"Tindakan dan tindakan balasan berisiko memperbesar spiral kekerasan yang berbahaya ini dan menyeret seluruh Timur Tengah ke dalam konflik regional yang lebih luas dengan konsekuensi yang tak terbayangkan," kata G7 dalam sebuah pernyataan setelah bertemu di sela-sela Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB).

"Mereka menyerukan penghentian siklus destruktif saat ini, sambil menekankan bahwa tidak ada negara yang akan memperoleh keuntungan dari eskalasi lebih lanjut di Timur Tengah,” lanjutnya.

Seperti diketahui, setidaknya 492 orang tewas dalam serangan udara Israel yang intens dan luas yang menargetkan Hizbullah di Lebanon. Kementerian kesehatan negara itu mengatakan serangan ini menjadi konflik paling mematikan di sana dalam hampir 20 tahun.

Ribuan keluarga telah meninggalkan rumah mereka saat militer Israel mengatakan telah menyerang 1.300 target Hizbullah dalam operasi untuk menghancurkan infrastruktur yang telah dibangun kelompok bersenjata itu sejak perang 2006.

Sementara itu, Hizbullah meluncurkan lebih dari 200 roket ke Israel utara, menurut militer. Paramedis mengatakan dua orang terluka oleh pecahan peluru.