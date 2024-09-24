Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kaesang Pakai Jaket Putra Mulyono saat KPK Saling Pingpong Kasus Jet Pribadi

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |19:34 WIB
Kaesang Pakai Jaket Putra Mulyono saat KPK Saling Pingpong Kasus Jet Pribadi
Kaesang pakai jaket Putra Mulyono (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Usai menjadi perhatian publik lantaran menggunakan jet pribadi, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep kemudian mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengklarifikasi hal itu. Namun hingga saat ini, hasil penelaahan kasus dugaan gratifikasi tersebut belum juga diumumkan KPK.

Belum selesai ramainya soal jet pribadi, anak bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu seolah sengaja menarik perhatian publik dengan menggunakan jaket hitam bertuliskan "Putra Mulyono". Tulisan tesebut berada di bawah gambar Jokowi yang dibikin siluet dipadu dengan warna pink.

Jaket tersebut dipakai Kesang saat blusukan ke Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (24/9/2024).

Diketahui, Mulyono merupakan nama kecil Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada cerita unik di balik pergantian nama Mulyono ke Jokowi. 

Nama Mulyono viral karena jadi pembahasan warganet di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Ada yang sekadar iseng menyebut Mulyono, tak sedikit juga mencuitnya untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Netizen mengganti sebutan Jokowi dengan Mulyono.

Kembali pada kasus dugaan gratifikasi jet pribadi, KPK seolah mem-pingpong penelaahan yang sudah dilakukan jajarannya.
 
“Informasi terakhir yang kami terima, masih ada proses administrasi yang belum selesai dan sementara berjalan untuk nota dinas diajukan ke pimpinan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa sore tadi.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
