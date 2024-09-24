Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pilwalkot Ambon 2024, Pasangan Jantje-Syarif Dapat Nomor 4

Aldi Josua , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |22:57 WIB
Pilwalkot Ambon 2024, Pasangan Jantje-Syarif Dapat Nomor 4
Paslon Pilwalkot Kota Ambon Nomor Urut 4 Jantje Wenno-Syarif Bakri Asyathri (foto: dok ist)
A
A
A

AMBON - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ambon menggelar rapat pleno terbuka untuk pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon, yang akan berkompetisi dalam Pilkada 2024, di Kantor KPU Kota Ambon, Senin 23 September 2024.

Dalam Pilwakot Kota Ambon 2024, pasangan Jantje Wenno-Syarif Bakri Asyathri mendapatkan nomor urut 4, didukung tiga partai politik pengusung, yakni Perindo, PPP, dan PKB.

"InsyaAllah angka 4 ini menjadi angka keberuntungan JW dan SBA menjadi pemenang dalam Pilkada wali kota dan wakil wali kota Ambon pada 27 November 2024," kata Jantje Wenno.

 

Telusuri berita news lainnya
