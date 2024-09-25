China Dukung Lebanon Menjaga Kedaulatan, Keamanan, dan Martabat Lawan Israel

Menlu China Wang Yi menyatakan China dengan tegas mendukung Lebanon dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan martabat nasionalnya (Foto: Xinhua)

CHINA – Menteri Luar Negeri (Menlu) China atau Tiongkok Wang Yi menyatakan China dengan tegas mendukung Lebanon dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan martabat nasionalnya. Pernyataan ini terkait dengan serangan udara Israel ke Lebanon yang telah menewaskan 550 orang.

Wang, yang juga anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, menyampaikan pernyataan tersebut saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Lebanon Abdallah Bou Habib di New York untuk bertukar pandangan tentang situasi di Timur Tengah.

“Dengan persahabatan tradisional yang telah berlangsung lama dengan Lebanon, Tiongkok telah mengikuti dengan saksama perkembangan terbaru di kawasan tersebut, terutama ledakan perangkat komunikasi baru-baru ini di seluruh Lebanon, dan dengan tegas menentang serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil,” katanya.

“Kekuatan tidak sama dengan kebenaran dan kekerasan terhadap kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah di Timur Tengah,” lanjutnya.

Dia menambahkan bahwa Tiongkok dengan keras mengutuk tindakan apa pun yang melanggar norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional.

Situasi saat ini merupakan manifestasi dari efek limpahan konflik di Gaza. Karena itu, China menyerukan untuk mewujudkan gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan secara menyeluruh. Termasuk memastikan implementasi yang efektif dari solusi dua negara.