Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

China Dukung Lebanon Menjaga Kedaulatan, Keamanan, dan Martabat Lawan Israel

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |12:26 WIB
China Dukung Lebanon Menjaga Kedaulatan, Keamanan, dan Martabat Lawan Israel
Menlu China Wang Yi menyatakan China dengan tegas mendukung Lebanon dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan martabat nasionalnya (Foto: Xinhua)
A
A
A

CHINAMenteri Luar Negeri (Menlu) China atau Tiongkok Wang Yi menyatakan China dengan tegas mendukung Lebanon dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan martabat nasionalnya. Pernyataan ini terkait dengan serangan udara Israel ke Lebanon yang telah menewaskan 550 orang.

Wang, yang juga anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, menyampaikan pernyataan tersebut saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Lebanon Abdallah Bou Habib di New York untuk bertukar pandangan tentang situasi di Timur Tengah.

“Dengan persahabatan tradisional yang telah berlangsung lama dengan Lebanon, Tiongkok telah mengikuti dengan saksama perkembangan terbaru di kawasan tersebut, terutama ledakan perangkat komunikasi baru-baru ini di seluruh Lebanon, dan dengan tegas menentang serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil,” katanya.

“Kekuatan tidak sama dengan kebenaran dan kekerasan terhadap kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah di Timur Tengah,” lanjutnya.

Dia menambahkan bahwa Tiongkok dengan keras mengutuk tindakan apa pun yang melanggar norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional.

Situasi saat ini merupakan manifestasi dari efek limpahan konflik di Gaza. Karena itu, China menyerukan untuk mewujudkan gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan secara menyeluruh. Termasuk memastikan implementasi yang efektif dari solusi dua negara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/18/3193335//ilustrasi-rLk8_large.jpg
China Pajaki Kondom dan Obat Kontrasepsi demi Tingkatkan Angka Kelahiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/15/3193333//geely_xingyuan-UxCM_large.jpg
China Bikin Skema Baru Subsidi Pembelian Mobil, Mulai 6%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/16/3192645//ilustrasi-MWes_large.jpeg
China Usulkan Aturan Ketat AI untuk Lindungi Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/18/3192541//kapal_perang_china_melakukan_latihan_tembak_langsung_di_timur_taiwan-uMkj_large.jpg
China Gelar Latihan Perang Terbesar, Puluhan Pesawat dan Kapal Militer Kepung Taiwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/18/3192429//china_menggelar_latihan_militer_di_sekitar_taiwan-SVrj_large.jpg
China Gelar Latihan Militer Simulasi Serangan dan Blokade di Sekitar Taiwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/15/3191995//ilustrasi-bgCt_large.jpg
China Akan Tetapkan Standar Nasional Wajib Baru untuk Kendaraan Listrik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement