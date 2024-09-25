Humor Gus Dur: Deg-degan Diikuti 2 Polisi Bermoge

JAKARTA - Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal sebagai sosok yang gemar guyon dan memiliki segudang cerita lucu yang membuat orang yang mendengar tertawa. Tidak jarang, humor Gus Dur menceritakan tentang pengalaman dan kisahnya snediri.

Dilansir dari buku "Gus Durku, Gus Dur Anda, Gus Dur Kita" karya AS Hikam, Gus Dur mengisahkan saat dia pulang setelah menyampaikan ceramah di Jember, Jawa Timur, mobil yang ditumpanginya dibuntuti dua polisi yang mengendarai dua motor gede. Dua moge polisi tersebut berhasil menyalip mobil Gus Dur dan menghentikannya.

“Ada apa?!” tanya Gus Dur kepada polisi yang mencegatnya.

“Assalamu’alaikum, kiai,” kata salah seorang polisi.

“Wa’alaikumussalam. Ini ada apa, kan saya sudah pergi. Sana pergi kalian,” kata Gus Dur.

“Begini kiai,” kata oknum polisi sampai di kaca jendela, sementara orang-orang di dalam mobil sudah khawatir.