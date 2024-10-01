Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Parahnya Perang Lebanon, 1.000 Orang Tewas dalam Serangan Israel Selama 2 Minggu dan 1 Juta Terpaksa Mengungsi

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |18:00 WIB
Parahnya Perang Lebanon, 1.000 Orang Tewas dalam Serangan Israel Selama 2 Minggu dan 1 Juta Terpaksa Mengungsi
Lebih dari 1.000 orang di Lebanon telah tewas dalam dua minggu terakhir akibat serangan Israel dan satu juta orang mengungsi (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

BEIRUT - Kementerian Kesehatan Lebanon dalam informasi terbarunya mengatakan sekitar 105 orang tewas dan 360 orang terluka dalam serangan udara Israel di Lebanon pada Senin (30/9/2024). Para pejabat mengatakan lebih dari 1.000 orang di Lebanon telah tewas dalam dua minggu terakhir, dan satu juta orang mengungsi akibat serangan itu.

Hizbullah mengatakan pihaknya menargetkan pasukan Israel di kota perbatasan Israel, Metula, pada Selasa (1/10/2024) pagi waktu setempat. Kelompok itu menyatakan sebuah serangan roket diluncurkan pada pukul 08:05 (06:05 BST), serta tembakan artileri 25 menit sebelumnya.

Militer Israel mendeklarasikan area di sekitar Metula, Misgav Am, dan Kfar Giladi di Israel utara sebagai zona militer tertutup, yang melarang akses ke area tersebut.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan sejumlah peringatan diaktifkan di area tersebut, yang mendeteksi sekitar lima peluncuran.

Mereka mengatakan beberapa peluncuran dicegat, beberapa roket berhasil ditembak jatuh dan beberapa jatuh di area terbuka.

Sebuah video yang diunggah oleh IDF tampaknya mengonfirmasi beberapa pasukan Israel beroperasi di Lebanon sebelum serangan darat dimulai pada malam hari.

Video tersebut memperlihatkan komandan Unit Egoz elit, yang awalnya dibentuk untuk memerangi Hizbullah, berbicara kepada pasukannya pada malam hari.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175409//pemerintah-bDxw_large.jpg
Tegas! Pramono Anung Tolak Kedatangan Atlet Israel ke Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/18/3175243//aktivis_kemanusiaan_greta_thunberg-mLcC_large.jpg
Greta Thunberg Ungkap Alami Penyiksaan dalam Tahanan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/18/3175227//khalil_al_hayya-oTm2_large.jpg
Hamas Siap Capai Kesepakatan Damai, tapi Satu Syarat Wajib Dipenuhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/18/3175006//ilustrasi-XAfy_large.jpg
Hamas dan Israel Mulai Negosiasi, Trump Optimis Kesepakatan Damai Tercapai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/612/3174870//aktivis-JOPb_large.jpg
Viral! Aktivis Greta Thunberg Dijambak, Diseret, dan Dipaksa Cium Bendera Israel oleh Pasukan Zionis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174741//gaza-2Vbr_large.jpg
Tiba di Mesir, Hamas Siap Berunding dengan Israel untuk Akhiri Perang Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement