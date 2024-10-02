Ayatollah Ali Khamenei Temui Kelompok Elit di Iran Usai Serangan ke Israel, Minta Barat Menjauh dari Kawasan

Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei gelar pertemuan mendadak dengan sekelompok elit di Teheran usai serangan ke Israel (Foto: Kantor Pemimpin Tertinggi Iran)

IRAN – Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bertemu dengan sekelompok elit di Teheran pada hari ini waktu setempat. Pertemuan ini digelar usai serangan rudal Iran ke Israel pada Selasa (1/10/2024) waktu setempat.

Khamenei menyalahkan ketegangan dan perang regional pada Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara Eropa yang secara keliru mengklaim bahwa mereka membawa perdamaian dan ketenangan ke kawasan tersebut.

Ia mengatakan bahwa mereka harus menjauh dari kawasan tersebut sehingga negara-negara di kawasan dapat hidup dalam damai.

Dia menjelaskan sangat berduka atas kematian Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah, tetapi tidak menunda pertemuannya dengan para elit karena duka cita Iran merupakan kekuatan yang menghidupkan kembali dan memotivasi.

Seorang pejabat senior Iran mengatakan kepada kantor berita Reuters, bahwa perintah untuk meluncurkan rudal ke Israel pada Selasa (1/10/2024) dibuat oleh pemimpin tertinggi negara tersebut, yang masih berada di lokasi yang aman.

Sementara itu, para pemimpin dunia telah mendesak Iran dan Israel untuk mundur dari konflik yang memanas setelah Teheran menembakkan rentetan roket ke musuh bebuyutannya.