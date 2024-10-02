Gempa M4,3 Guncang Gorontalo Utara dan Meulaboh Aceh Barat Pagi Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa mengguncang wilayah Gorontalo Utara pada Rabu (2/10/2024) pagi dengan pusat gempa berada di laut kedalaman 33 kilometer.

"Mag:4.3, 02-Okt-24 03:57:55 WIB, Lok:0.84 LU, 122.85 BT (Pusat gempa berada di laut 5 km barat laut Gorontalo Utara), Kedalaman:33 Km," cuit laman X @infoBMKG.

BMKG juga menyebut gempa bumi turut dirasakan hingga Kotamobagu dan Bolaang Mongondow Utara.

"Dirasakan (MMI) II-III Gorontalo Utara, II-III Kab. Gorontalo, II-III Kotamobagu, II-III Bolaang Mongondow Utara," jelasnya.

Selain itu, BMKG juga melaporkan gempa bumi berkekuatan 4,3 magnitudo terjadi di wilayah Meulaboh, Aceh Barat pada pagi ini.