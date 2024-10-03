Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gegara Sering Intip Rumahnya, Pria Ini Tembak Tetangganya

Ahmad Luthfi Rosyadi , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |03:05 WIB
Gegara Sering Intip Rumahnya, Pria Ini Tembak Tetangganya
Penembakan (foto: freepik)
LAMPUNG – Seorang pria di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, nekat menembak tetangganya sendiri menggunakan senjata api rakitan hingga mengalami dua luka tembakan ditubuhnya, dan harus menjalani perawatan medis. Pelaku cemburu lantaran korban yang merupakan tetangganya sendiri kerap mengintip di rumah pelaku.

Said (40) ditangkap Satreskrim Polres Tulang Bawang, Lampung usai  menembak tetangganya. Akibatnya, korban yang bernama Idrul warga Kampung Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang harus menjalani perawatan medis di rumah sakit lantaran menderita dua luka tembakan di kepala dan di bahu korban.

“Korban ditembak sebanyak empat kali namun hanya dua kali yang mengenai korban, saat hendak mencari ikan di Perairan Sungai Tulang Bawang, usai menembak pelaku kemudian kabur dan akhirnya diserahkan oleh pihak keluarga,” kata Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang, AKP Indik Rusmono, Rabu (2/10/2024).

 

