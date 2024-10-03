Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Terduga Pembunuh Wanita dalam Lemari di Jambi Ditangkap 

Azhari Sultan , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |12:11 WIB
Terduga Pembunuh Wanita dalam Lemari di Jambi Ditangkap 
Ilustrasi Penangkapan. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAMBI - Polisi menangkap terduga pembunuh seorang wanita bernama, Resti Widia (30) warga Banten, yang jasadnya ditemukan di dalam lemari pakaian kos-kosan, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. 

"Untuk tersangka sudah kita amankan," kata Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Marhara Tua Siregar, Kamis (3/10/2024).

Dia menambahkan, tersangka sendiri berinisial DS. Menurutnya, terduga tersebut ditangkap pada hari ini, di Musi Banyuasin, Sumsel. 

"Tersangka kita tangkap di daerah Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan (Sumsel) pada Kamis subuh," ujarnya.

Sebelumnya, seorang wanita penghuni kosan di kawasan Pakuanbaru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi dibuat heboh ditemukan tewas di dalam lemari di atas tumpukan pakaian.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175745/pelaku_pembunuhan-T584_large.jpg
Tragis! Karyawati Minimarket di Tol Cipularang Diperkosa Bos Lalu Dibunuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174766/pengacara-Shgb_large.jpg
Pengacara Diplomat ADP Sambangi Polda Metro, Ini Data yang Diminta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174759/reonald-7Nji_large.jpg
Temui Polisi, Pengacara dan Keluarga ADP Sampaikan Surat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173291/viral-m0OD_large.jpg
Heboh! Pelajar SMP Tewas Dianiaya Teman di Dalam Kelas dengan Gunting Secara Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172260/mayat-UFL6_large.jpg
Tali Tas yang Digunakan Suami Bunuh Istri di Jakbar Disita Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172246/pembunuhan-q8B5_large.jpg
Terungkap! Bunuh Istri, Pria di Jakbar Jerat Lehernya dengan Tali Tas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement