Terduga Pembunuh Wanita dalam Lemari di Jambi Ditangkap

JAMBI - Polisi menangkap terduga pembunuh seorang wanita bernama, Resti Widia (30) warga Banten, yang jasadnya ditemukan di dalam lemari pakaian kos-kosan, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi.

"Untuk tersangka sudah kita amankan," kata Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Marhara Tua Siregar, Kamis (3/10/2024).

Dia menambahkan, tersangka sendiri berinisial DS. Menurutnya, terduga tersebut ditangkap pada hari ini, di Musi Banyuasin, Sumsel.

"Tersangka kita tangkap di daerah Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan (Sumsel) pada Kamis subuh," ujarnya.

Sebelumnya, seorang wanita penghuni kosan di kawasan Pakuanbaru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi dibuat heboh ditemukan tewas di dalam lemari di atas tumpukan pakaian.