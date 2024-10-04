Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Perindo Tunjuk Ferry Kurnia Sebagai Plt Sekjen 

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |21:31 WIB
Perindo Tunjuk Ferry Kurnia Sebagai Plt Sekjen 
Plt Sekjen Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pada 1 Oktober 2024 lalu, Ahmad Rofiq memutuskan untuk mundur dari posisinya sebagai Sekretaris Jendral Partai Perindo. Menindaklanjuti hal tersebut, Majelis Persatuan Partai Perindo (MPP), yang dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo, memutuskan Ferry Kurnia Rizkiyansyah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal. 

Latar belakang sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum periode 2012-2017, membuat nama Ferry Kurnia tidak asing di dunia perpolitikan dan kepemiluan. Di Perindo, Ferry mengawali kariernya sebagai Wakil Ketua Umum. Ke depan diharapkan dalam kapasitasnya sebagai Plt. Sekjen, Ferry bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap upaya-upaya pemenangan Partai Perindo. 

Menanggapi penunjukannya, Ferry Kurnia Rizkiyansyah melihat hal ini sebagai amanah dan tantangan untuk memajukan partai. "Ini adalah bentuk kepercayaan yang besar dan tantangan untuk berjuang memajukan Partai Perindo. Kami akan terus mengkonsolidasikan diri dan menguatkan partai hingga ke tingkat ranting untuk memenangkan Pilkada 2024 dan Pemilu 2029," ujar Ferry. Komitmen ini adalah tekad Ferry untuk memajukan Partai, melalui kerjasama yang solid di semua lini.

Sebagai informasi untuk publik, saat ini Partai Perindo sedang melakukan transformasi. Kedepan pengelolaan Partai Perindo akan dipercayakan kepada anak-anak muda. Perkembangan terbaru, saat ini memang banyak pengurus-pengurus baru di tingkat DPP Perindo (Dewan Pimpinan Pusat) yang diisi oleh anak-anak muda. 

Transformasi sudah diawali dengan pergantian Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo kepada Angela Tanoesoedibjo melalui rapat Majelis Persatuan Partai, pada tanggal 31 Juli 2024 yang lalu. Transformasi Partai Perindo akan terus berlanjut, dengan pengisian struktur Partai yang mayoritas pengurus milenial. Partai kami akan terus bebenah diri serta memperkuat struktur, untuk meraih suara di 2029 yang 70% diantaranya adalah milenial. 

Khusus terkait pengunduran yang disampaikan oleh Mas Rofiq, kami mewakili Partai Perindo menghargai apa yang sudah menjadi keputusan beliau. Selain itu, kami ucapkan terimakasih atas pengabdian Mas Rofiq dalam membesarkan Partai. Untuk kedepannya, apapun yang menjadi pilihan politik Mas Rofiq, akan kami dukung.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
