Bahaya, Israel Rudal Area Dekat Pangkalan Militer Rusia dan Diduga Gudang Senjata di Suriah

Sebuah ledakan terlihat di dekat pangkalan militer Rusia di Suriah (Foto: Nypost)

SERANGAN udara Israel disebut telah menghantam dekat pangkalan udara Rusia di Suriah. Tempat tersebut juga diduga sebagai gudang penyimpanan senjata Rusia yang digunakan mendukung Iran dan "sekutunya".

Menurut laporan nypost, total ada 30 rudal ditembakkan ke sasaran dekat pangkalan udara Khmeimim di Latakia. Rekaman serangan yang dituduhkan tersebut juga diambil oleh pejabat Ukraina dan sejumlah media.

Video ledakan besar di dekat fasilitas Rusia itu tersebar daring semalam. Menurut media Inggris, ledakan sekunder menunjukkan serangan itu menghantam depot senjata atau amunisi.

Serangan itu terjadi satu jam setelah pesawat kargo Iran Qassem Fars Airlines, yang diduga mengirimkan senjata, mendarat di pangkalan tersebut. Maskapai penerbangan itu sebelumnya dituduh mengangkut senjata untuk Korps Garda Revolusi Islam Iran.

Sebelumnya, mengutip laporan di media Suriah, helikopter militer terlihat di pangkalan militer Rusia Hmeimim di provinsi Latakia, di barat laut Suriah, pada 16 Februari 2016.