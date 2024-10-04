Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bahaya, Israel Rudal Area Dekat Pangkalan Militer Rusia dan Diduga Gudang Senjata di Suriah

Maruf El Rumi , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |07:37 WIB
Bahaya, Israel Rudal Area Dekat Pangkalan Militer Rusia dan Diduga Gudang Senjata di Suriah
Sebuah ledakan terlihat di dekat pangkalan militer Rusia di Suriah (Foto: Nypost)
A
A
A

SERANGAN udara Israel disebut telah menghantam dekat pangkalan udara Rusia di Suriah. Tempat tersebut juga diduga sebagai gudang penyimpanan senjata Rusia yang digunakan mendukung Iran dan "sekutunya". 

Menurut laporan nypost, total ada 30 rudal ditembakkan ke sasaran dekat pangkalan udara Khmeimim di Latakia. Rekaman serangan yang dituduhkan tersebut juga diambil oleh pejabat Ukraina dan sejumlah media.

Video ledakan besar di dekat fasilitas Rusia itu tersebar daring semalam. Menurut media Inggris, ledakan sekunder menunjukkan serangan itu menghantam depot senjata atau amunisi.

Serangan itu terjadi satu jam setelah pesawat kargo Iran Qassem Fars Airlines, yang diduga  mengirimkan senjata, mendarat di pangkalan tersebut. Maskapai penerbangan itu sebelumnya dituduh mengangkut senjata untuk Korps Garda Revolusi Islam Iran.

Sebelumnya, mengutip laporan di media Suriah, helikopter militer terlihat di pangkalan militer Rusia Hmeimim di provinsi Latakia, di barat laut Suriah, pada 16 Februari 2016.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/18/3111603/netanyahu-pter_large.jpg
124 Negara yang Memburu Netanyahu, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/18/3104224/israel_gunakan_pajak_pendapatan_warga_palestina_untuk_bayar_utang_listrik-gKWt_large.jpg
Israel Gunakan Pendapatan Pajak Warga Palestina 500 Juta Dolar AS untuk Bayar Utang Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/18/3103431/kebakaran_los_angeles-QF82_large.jpg
Karma James Woods, Dukung Israel Genosida di Gaza dan Kebakaran Los Angeles
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/18/3101516/serangan_israel_di_gaza_tewaskan_70_warga_palestina-AcXk_large.jpg
Serangan Israel Tewaskan 70 Warga Palestina, Mayoritas Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/18/3095167/bangunan_di_gaza_hancur_diserang_israel-Jvth_large.jpg
Penasihat AS Bertemu Netanyahu, Gencatan Senjata Gaza Segera Tercapai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/18/3094351/israel_serang_pangkalan_militer_di_damaskus_suriah-w4x8_large.jpg
Israel Lancarkan 250 Serangan Udara ke Suriah, Klaim Hancurkan 80 Persen Kemampuan Militer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement