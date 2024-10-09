Israel Fokus Serang Suriah Tengah, Kerahkan 4 Serangan Udara

Israel terus mengulangi pengebomannya terhadap sejumlah lokasi di wilayah tengah Suriah selama dua hari terakhir (Foto: Tangkapan layar/Media sosial)

SURIAH - Israel terus mengulangi pengebomannya terhadap sejumlah lokasi di wilayah tengah Suriah selama dua hari terakhir. Israel berniat menargetkan kota Homs dan Hama dengan empat serangan udara.

Kantor berita resmi Suriah (SANA) melaporkan, mengutip sumber militer, bahwa pesawat Israel melancarkan serangan udara mulai Minggu (6/10/2024) dari arah Lebanon yang menargetkan beberapa lokasi di wilayah tengah, yang mengakibatkan kerugian material. Rekaman yang dibagikan di media sosial menunjukkan kebakaran terjadi setelah serangan tersebut.

Stasiun radio lokal Sham FM melaporkan bahwa sebuah rudal "musuh" jatuh di dekat persimpangan jalan Homs-Salamiyah di sebelah timur Homs, yang menyebabkan ledakan besar, dan kebakaran besar terjadi di selatan Homs akibat rudal lainnya.

Sham FM menambahkan bahwa suara ledakan yang terdengar di Homs setelah pengeboman tersebut disebabkan oleh amunisi yang meledak. Tiga sumber lokal di kota Salamiyah mengonfirmasi kepada Enab Baladi terjadinya ledakan di dekat kastil Shmemis di sebelah barat laut Salamiyah.

Beberapa jam sebelum serangan ini, kota industri Hasya di pedesaan Homs menjadi sasaran pengeboman Israel yang menargetkan tiga mobil di dalam kota industri yang membawa material medis dan bantuan, dengan kerusakan terbatas pada material.

Kantor berita Rusia Sputnik melaporkan bahwa pengeboman tersebut menargetkan sebuah truk besar yang diperuntukkan untuk mengangkut suku cadang mobil di depan pabrik mobil Sham, yang menyebabkan kebakaran di dalam kendaraan dan sekitarnya.