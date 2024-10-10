4 Negara Mayoritas Syiah, Salah Satunya Sedang Berkonflik dengan Israel

Syi’ah percaya bahwa mereka memiliki otoritas spiritual dan politik khusus atas umat Islam(Foto: Ilustrasi/The National Interest)

IRAN - Syiah Islam adalah cabang kedua terbesar dalam Islam. Ajaran ini meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penerusnya dan Imam sebagai pemimpin spiritual dan politik. Syiah percaya bahwa mereka memiliki otoritas spiritual dan politik khusus atas umat Islam.

Peristiwa seperti syahidnya Husain dalam Pertempuran Karbala pada tahun 680 M juga membentuk identitas Syiah, menjadikannya sebagai aliran agama dengan ritual dan memori kolektif yang berbeda.

Aliran ini diikuti oleh sekitar 10-15% umat Muslim di dunia. Meski terdapat banyak aliran dalam Syiah, Syiah Dua Belas Imam adalah aliran terbesar dan paling berpengaruh, mencakup sekitar 85% dari seluruh penganut Syiah. Berikut negara-negara yang mayoritas penduduknya menganut aliran Syiah dilansir berbagai sumber:

1. Iran

Melansir Iran Safar, Iran adalah negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Syiah. Sekitar 89% dari total populasi Muslim di Iran adalah Syiah, menjadikannya cabang Islam yang dominan. Mayoritas penganut Syiah di Iran adalah dari sekte Twelver, yang percaya pada penunjukan dua belas imam secara ilahi.

Islam diperkenalkan ke Iran pada abad ke-7 M, yang awalnya mayoritas orang Iran adalah penganut Sunni. Namun pada abad ke-16, Syiah mulai berkembang dan menjadi kekuatan politik dan agama yang signifikan. Saat ini, Islam Syiah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan masyarakat Iran, termasuk hukum dan budaya.

Syiah bukan hanya sekadar agama di Iran, tetapi juga merupakan elemen penting dari identitas bangsa. Dengan adanya pengaruh politik dan spiritual dari Syiah, Iran dikenal sebagai pusat dari keyakinan ini di dunia. Praktik-praktik keagamaan Syiah sangat mendalam dalam masyarakat Iran dan menciptakan banyak tempat suci yang menjadi tujuan peziarah dari berbagai negara.