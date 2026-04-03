Kampanyekan Anti-Perang, Dubes Iran Bertemu Din dan Tokoh Islam

JAKARTA - Duta Besar Iran untuk Republik Indonesia (RI) Mohammad Boroujerdi menggemakan kampanye anti-perang. Hal ini ditujukan untuk menentang segala bentuk konflik terhadap negara lain.

Gaungan anti-perang ini dilayangkan Boroujerdi saat bertemu mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan sejumlah tokoh Islam di kediamannya, Jakarta Selatan, Jumat (3/4/2026).

"Pertemuan-pertemuan yang dilakukan sebenarnya adalah ingin menyampaikan satu suara yaitu kampanye anti-perang tersebut," ujar Boroujerdi.

Boroujerdi mengatakan, pihaknya menggaungkan kampanye anti-perang untuk menentang segala bentuk konflik. "Kemudian juga disampaikan bahwa kampanye anti-perang terhadap Iran adalah sebagai yang ingin diserukan sebagai langkah awal untuk juga menentang peperangan-peperangan terhadap negara lain," terangnya.

Lebih lanjut, Boroujerdi menyampaikan, pertemuan ini ditujukan untuk mengetahui anjuran untuk Qunut Nazilah. "Artinya adalah bahwa mereka tanpa kita minta pun secara langsung kemudian ikut mendoakan, ikut mendukung," ucapnya.