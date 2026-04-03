HOME NEWS NASIONAL

Kampanyekan Anti-Perang, Dubes Iran Bertemu Din dan Tokoh Islam

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |14:45 WIB
Kampanyekan Anti-Perang, Dubes Iran Bertemu Din dan Tokoh Islam
Dubes Iran kampanyekan anti-perang bertemu tokoh Islam (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
JAKARTA - Duta Besar Iran untuk Republik Indonesia (RI) Mohammad Boroujerdi menggemakan kampanye anti-perang. Hal ini ditujukan untuk menentang segala bentuk konflik terhadap negara lain.

Gaungan anti-perang ini dilayangkan Boroujerdi saat bertemu mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan sejumlah tokoh Islam di kediamannya, Jakarta Selatan, Jumat (3/4/2026).

"Pertemuan-pertemuan yang dilakukan sebenarnya adalah ingin menyampaikan satu suara yaitu kampanye anti-perang tersebut," ujar Boroujerdi.

Boroujerdi mengatakan, pihaknya menggaungkan kampanye anti-perang untuk menentang segala bentuk konflik. "Kemudian juga disampaikan bahwa kampanye anti-perang terhadap Iran adalah sebagai yang ingin diserukan sebagai langkah awal untuk juga menentang peperangan-peperangan terhadap negara lain," terangnya.

Lebih lanjut, Boroujerdi menyampaikan, pertemuan ini ditujukan untuk mengetahui anjuran untuk Qunut Nazilah. "Artinya adalah bahwa mereka tanpa kita minta pun secara langsung kemudian ikut mendoakan, ikut mendukung," ucapnya.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/337/3210406/iran-5xKN_large.jpg
Dubes Iran untuk RI: Perpecahan Antar-Mazhab Dibuat Israel untuk Hancurkan Umat Islam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/337/3209861/said_didu-wgj4_large.jpg
Said Didu: Perang Timteng Justru Lebih Banyak Berkahnya bagi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/18/3209463/viral-mhLy_large.jpg
Balas Dendam! Rudal Iran Hujani Kawasan Industri, Pabrik Kimia di Israel Selatan Luluh Lantak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/18/3208621/perang-1xWD_large.jpg
Arab Saudi Makim Geram, Rudal Balistik Iran Hujani Permukiman dan Situs Vital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/337/3207706/iran-iko6_large.jpg
Israel Klaim Bunuh Menteri Intelijen Iran dalam Serangan di Teheran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/338/3207478/pemerintah-1fYX_large.jpg
Perang Makin Berkobar! Pramono Akan Terapkan WFH untuk Hemat BBM
