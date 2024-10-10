Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hadapi Potensi Gangguan Pilkada, Polda Riau Kerahkan Anggota ke Daerah Rawan

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |20:50 WIB
Hadapi Potensi Gangguan Pilkada, Polda Riau Kerahkan Anggota ke Daerah Rawan
Polda Riau saat kunjungan ke Polres Kuansing (foto: Okezone/Banda)
PEKANBARU - Tim dari Polda Riau turun ke Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Kedatangan tim polda untuk memastikan kesiapan Polres Kuansing dalam pengamanan Pilkada.

Kegiatan ini dipimpim Katim Asistensi Polda Riau, Kompol Rooy Noor. Sementara Kapolres Kuansing dalam pengamaman Pilkaa adalah Kepala Operasi Resor (Ka Ops Res) yang memimpin koordinasi internal.

Dia menegaskan, bahwa kegiatan tim turun ke Kuansing merupakan bagian dari komitmen Polda Riau untuk melakukan pendalaman dan evaluasi terhadap pelaksanaan Operasi Mantap Praja.

"Kami sangat mengapresiasi kerja keras yang sudah dilakukan oleh Polres Kuansing dalam persiapan pengamanan Pemilu 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh aspek operasional sudah berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan," ujarnya, Kamis (10/10/2024).

 

Halaman:
1 2
      
